Viaja a Texas niño que se quemó tras explosión de tanque

Ángel Daniel, el pequeño de 12 años que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 70 por ciento de su cuerpo a causa de la explosión de un tanque de diésel, fue trasladado a las 21:00 horas de ayer jueves a Galveston, Texas para recibir atención personalizada por parte de la Fundación Michou y Mau, que apoya a niños mexicanos con quemaduras severas y a sus familias sin ningún costo.

Ana Leticia Olvera, jefa del Hospital Infantil de Torreón, en donde estuvo hospitalizado el menor, informó está mañana que Ángel, originario del ejido Las Virginias de Francisco I. Madero, Coahuila, fue llevado a los Estados Unidos a bordo de un avión ambulancia.

"El niño se fue estable, buscamos que no tuviera tanto dolor, tanto sufrimiento por sus quemaduras de tercer grado porque se mueren los nervios. Pero iba respirando por él mismo, el avión iba totalmente equipado para cualquier eventualidad que hubiera durante el traslado del paciente", comentó la doctora.

Mencionó también que el Gobierno de Coahuila a través del Sistema DIF colaboró para facilitar los trámites legales a fin de que Adriana, la madre del niño pudiera viajar a Texas.

Este año, Ángel se convierte en el primer niño con este tipo de quemaduras que se atiende en el Hospital Infantil.

La tragedia ocurrió en el ejido Las Virginias del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, y como consecuencia, dejó quemaduras de segundo y tercer grado en el 70 por ciento del cuerpo de Ángel; resultando lo más afectado su rostro, su pierna izquierda y toda la parte de atrás.

Otro afectado fue Jovan, un hombre de 31 años de edad. En este caso, las autoridades reportaron que presentó quemaduras en cara y piernas de primero y tercer grado; actualmente se encuentra hospitalizado y su estado de salud es estable.

"Estaban arreglando un camión, lo estaban soldando y pues explotó el tanque. Yo miré a mi hijo cuando estaba ardiendo de la espalda, yo gritaba desesperada, la gente le echaba agua, y cuando lo llevaba en camino al hospital, nada más me decía que le ardía y me decía que no llorara... su cara, su pelo estaban quemados", cuenta Adriana Leyva, su madre, quien soltó el llanto al recordar el trágico momento.





Ayer por la noche fue trasladado a Galveston, Texas el niño de 12 años de Francisco I. Madero que, luego de una explosión de tanque de diésel, sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo. (EL SIGLO DE TORREÓN)

