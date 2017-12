'Jesús no nació ni el 25 de diciembre ni en Belén'

Su nombre también es desconocido

Este 25 de diciembre es una fecha importante para muchas personas alrededor del mundo, que celebran más que fiestas, cenas y regalos. La fecha marca, para la religión católica y el cristianismo, la conmemoración del nacimiento de Jesús en Belén, actualmente es Palestina.

Sin embargo hay un inconveniente con esta historia, pues Jesús no nació un 25 de diciembre, no nació en Belén y Jesús no era su verdadero nombre.

Así lo recalca el periódico The Telegraph, que puntualiza que Jesús es, en primera instancia, la versión popularizada del nombre griego 'Ἰησοῦς', cuya interpretación puede hacerse como Yeshua.

Además de ello, el lugar y fecha de nacimiento de esta persona en realidad son desconocidos y se basan en dos escritos realizados años más tarde y por personas que ni siquiera vivieron en la misma época que este personaje.

Incluso así la información es contradictoria. El Evangelio de Mateo dice que Jesús nació "en los días del rey Herodes". Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces Jesús habría nacido antes del 4 a. C.

Por su parte el Evangelio de Lucas, que no detalla quién era rey cuando Jesús nació, sí explica que Herodes era rey cuando Isabel, prima de María, según él, concibió a Juan el Bautista. Lucas sostiene que María estaba embarazada cuando "salió un decreto de Augusto que decía que todo el mundo debería pagar impuestos".

Según The Independent, el único censo conocido en la región durante esa época fue ordenado por Publio Sulpicio Quirinio, gobernador romano de Siria, en el año 6 d. C.

Esto significaría que ni lo que dice Mateo ni Lucas coincide, además de que hay una diferencia de varios años entre lo que afirma uno y otro.

Así mismo Lucas asegura que María y José vivían en Nazaret (Galilea), pero viajaron hacia el sur, a Belén (en Judea) para registrarse para el censo de impuestos, porque José era originario de este lugar.

No obstante, no sólo no hay registro de que este impuesto existiera durante la época, sino que los impuestos, igual que en la actualidad, se pagan por las personas que viven en el lugar, por tanto no habría razón para que María y José hubieran viajado para registrarse para el pago de algún impuesto.

Respecto al día, la Biblia no especifica una estación respecto al nacimiento de Jesús y los Evangelios de Marcos y Juan comienzan sus narraciones cuando Jesús era ya adulto, además de que en esa época, ni los judíos ni los primeros cristianos celebraban el nacimiento de las personas.

Finalmente a Iglesia fijó como fecha para el cumpleaños de Jesús el 25 de diciembre, en parte porque a era un día tradicional de celebración, pues en el calendario romano, el 25 de diciembre marca el solsticio de invierno o la fiesta del 'Natalis Solis Invicti' ('Nacimiento del Sol invicto').





La infomación que exise es contradictoria. (INTERNET)

