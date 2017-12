El origen de la Navidad

TORREÓN, COAH.-

Los elementos que conforman este festejo, provenientes de varias religiones y culturas y su evolución

TORREÓN, COAH







La Navidad como celebración tiene sus orígenes en el sincretismo religioso que pretendía eliminar fiestas paganas y del culto al sol practicadas en países europeos, aunque en América Latina también se rendía culto al astro rey.

El origen religioso se fundamente en el Génesis bíblico, en donde Dios promete el envío de su hijo a la tierra y en el nacimiento de Jesús, descrito en el Nuevo Testamento.

En realidad Jesús no nació el 25 de diciembre. Para quienes profesan el cristianismo, la celebración principal de este día es la llegada de El Mesías a este mundo, en cumplimiento de la promesa de Dios.

No se sabe con certeza la fecha exacta en la que nació Jesús y la Biblia da pocas referencias al respecto, sin embargo, es a partir del año 300 D.C. cuando se institucionaliza la celebración el 25 de diciembre.

Esto no es casual. En distintas culturas ya se celebraba algún nacimiento, ya fuera del sol (relacionado con el solsticio de invierno) o de algún Dios.

Por ejemplo, en la Roma antigua se celebraba el Natalia Solis Invicti, o el "Nacimiento del Sol Invencible", previamente hacían una fiesta pagana llamada Saturnalia, en honor al Dios Saturno, en donde se intercambiaban regalos, había un gran banquete público durante siete días y terminaba con el Natalia Solis Invicti.

Los Incas festejaban el Cápac Raymi por el renacimiento del dios Sol, mientras que la cultura Azteca celebraba la fiesta de Panquetzaliztli o nacimiento de Huitzilopochtli, en el mes de diciembre.

"Tenemos la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, por aquello de anular o tapar la fiesta del nacimiento del sol naciente en el oriente, en toda la rivera del Mar Mediterráneo había ese culto al sol, ponen una fecha con otra", dice el sacerdote José de Jesús García Contreras, encargado de ceremonias litúrgicas de la Diócesis de Torreón.

Mientras que en Oriente, el 6 de enero se celebra el nacimiento de Jesús. Dice que la fecha cambia por aspectos históricos y políticos entre jerarcas de la Iglesia Católica y gobiernos de Oriente y Occidente.

Sin embargo, católicos y cristianos coinciden que no es la fecha en sí lo importante, sino lo que representa.

"Históricamente no sabemos exactamente cómo sucedió del todo, hay pasajes que nos dicen de esta tradición y la Iglesia los toma como eso, como una tradición, el acontecimiento de entrada es que Jesús nació, en un momento histórico, en el planeta Tierra, en la ciudad de Belén, en Palestina. Nace desde una promesa que hay en el Génesis, cuando son expulsados Adán y Eva, Dios les promete que va a regresar alguien que será destructor de la maldad", dice el sacerdote.

El pastor de la Primera Iglesia Bautista de Torreón, Alejandro César Izunza, coincide.

"Realmente la fecha del nacimiento del niño Jesús nadie la sabe, hay muchos comentarios de personas muy estudiadas, pero nadie sabe cuál es la fecha exacta, lo menos es que nació el hijo de Dios, vino a traernos vida y a reconciliarnos con Dios".

"Sería muy triste que en mi cumpleaños me hicieran una fiesta y no estuviera, así es ahora, muchos festejan la Navidad sin que Jesús esté presente, debemos recordar que Jesús no es un pretexto para la Navidad, Jesús es la razón".

José de Jesús García, dice que el nacimiento de Cristo se celebró en el año de 325 de nuestra era, con el edicto de Constantino.

La Agencia Católica de Informaciones (ACI) señala que en el reinado d Constantino el Grande, la iglesia propuso que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento del Salvador por su coincidencia con la celebración romana del Sol Invictus.

A través de las colonizaciones, es como la festividad llega a nuestro país con elementos propios de las culturas europeas que siguen vigentes, por ejemplo: el árbol de Navidad, el nacimiento y Santa Claus.

Los primeros esbozos de la representación del nacimiento de Jesús en Belén por medio de figuras aparece en el siglo IV en la catacumba de San Sebastián de Roma, según la ACI.

Explica que en la Baja Edad Media la imagen era de la virgen acostada, acompañada por dos comadronas.

A partir del siglo XIV, la virgen está de rodillas y sin comadronas, "pues se impone la idea del parto sin dolor".

Sin embargo, es San Francisco de Asís quien realiza la primera representación del nacimiento en Greccio. Santa Clara la difunde por los conventos franciscanos de Italia y posteriormente la difusión de la orden contribuyó a la extensión del pesebre representado por seres vivos o figuras.

Durante la Edad Media y el Renacimiento era costumbre representar escenas de Navidad en las iglesias. De ahí inicia la tradición de la representación del nacimiento como los conocemos actualmente.

La leyenda de Santa Claus surge de la existencia del obispo San Nicolás de Bari, quien era un hombre generoso que repartió la gran fortuna que le heredaron sus padres, entre los más necesitados.

En alemán se llama "San Nikolaus" por lo que comenzaron a llamarle Santa Claus.

José de Jesús García Contreras, dice que incluso San Nicolás de Bari, es el santo patrono de las "muchachas quedadas".

"Él ayudaba a las muchachas que no tenían dinero para la dote que es una especie de pago que la familia de la novia le entregaba al novio. San Nicolás buscaba la manera de conseguir dinero para pagar la dote y que las muchachas se pudieran casar".

Dice que San Nicolás regalaba, daba y compartía con muchas personas, incluidas niños y niñas por lo que posiblemente de ahí se retoma su obra y se transforma en lo que hoy conocemos como Santa Claus.

El árbol de Navidad tiene su origen en los bosques sagrados de países nórdicos. Allá se celebra un culto al bosque. Según la ACI, los bosques sagrados servían de templo a los germanos, mientras que para los galos la encina era un árbol sagrado en el que los sacerdotes celtas guardianes de las tradiciones, recogían el muérdago.

Para los griegos, la encina estaba consagrada a Júpiter; el laurel y la palmera, y el pino a Cibeles.

"A los dioses del Bosque se les ofrecían ramas con flores, las guirnaldas, las coronas, por eso adornaban las casas de quienes vivían en el bosque, la tradición viene de los países nórdicos donde hay pinos", explica el sacerdote.

Según la ACI, los antiguos germanos creían que el mundo y todos los astros pendían de las ramas de un árbol gigantesco llamado el "divino Idrasil" o el "dios Odín".

Cuentan que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, derribó ese árbol y en su lugar plantó un pino, símbolo del amor de Dios y lo adornó con manzanas y velas.

Las posadas navideñas son una tradición propia de nuestro país. Según el portal Catholic.net estas nacen de las celebraciones decembrinas que los aztecas hacían a Quetzalcóatl y Huitzilopochtli.

Nuestros antepasados creían que durante el solsticio de invierno, el dios Quetzalcóatl (el sol viejo) bajaba a visitarlos y le preparaban una serie de rituales que culminaban con el sacrificio de un esclavo.

También celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli.

"El pueblo se congregaba en los patios de los templos, iluminados por enormes fogatas para esperar la llegada del solsticio de invierno. El 24 de diciembre por la noche y al día siguiente, 25 de diciembre, había fiestas en todas las casas. Se ofrecía a los invitados una rica comida y unas estatuas pequeñas de pasta llamada 'tzoatl'".

Fue en 1587 cuando el Papa Sixto V, otorgó un permiso al superior del convento de San Agustín de Acolman, Fray Diego de Soria, que autorizaba la celebración de unas Misas llamadas 'de aguinaldos' del 16 al 24 de diciembre.

"En estas Misas, se intercalaban pasajes y escenas de la Navidad. Para hacerlas más atractivas y amenas, se les agregaron luces de bengala, cohetes y villancicos y posteriormente, la piñata".

Todos estos elementos fueron adoptados en cada una de las culturas dando origen a la festividad que conocemos.

Para el cronista de Torreón, el magistrado Jesús Sotomayor, la celebración de la Navidad es una tradición que ha cambiado, aunque su esencia permanece.

El cronista dice que en los años 50's, estas fechas se vivían con precariedad económica y una mayor riqueza espiritual.

"Tengo gratos recuerdos porque era una costumbre que lo llevaran a uno a la Hidalgo donde estaba Chácharas y juguetes, había muchas tiendas grandes, íbamos a ver los aparadores, nada más a soñar porque salían los trenecitos eléctricos y no los podíamos comprar, yo hasta que fui profesionista me compré un tren eléctrico", dice.

Añade: "Eran otras situaciones, iba uno a la Iglesia, a las posadas, era un ambiente distinto, Torreón era más chico, casi todas las familias nos conocíamos" .

Cuenta que en las familias era más común tener un nacimiento que un pino de Navidad, e incluso, los regalos se pedían al Niño Dios no a Santa Claus.

Alfredo Morales, sociólogo investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UA de C explica que las celebraciones en esta época navideña, son influidas por un mundo de valores de todo tipo: espirituales, humanistas, filantrópicos, donde no solamente los valores entran en juego, sino las tradiciones, que no se heredan por si mismas, sino que involucran a la familia y sus cotidianidades.

"La espiritualidad la hacemos entrar en nuestro escenario social navideño, es más entra sin que la mandemos llamar. Nuestros valores se contagian del contexto, se adecúan y se suman a las cosas que cotidianamente haremos: preparar los regalos, esa práctica navideña que esporádicamente cuestionamos y que reproducimos".

En esta ausencia de cuestionamiento refiere que "preferimos darle la vuelta a toda clase de preguntas que incomoden a los demás, nos dejamos llevar por la atmósfera del disfrute, el goce navideño y hacer por los demás en aras del espíritu decembrino".

Explica que la celebración da sentido de pertenencia hacia una clase social o colectivo humano y posibilita una cohesión social que se busca consciente o inconscientemente para no sentirse aislados, solos.





Nacimiento. Es San Francisco de Asís quien realiza la primera representación del nacimiento en Greccio, Italia.

Posadas. Las posadas navideñas son una tradición propia de nuestro país. Nacen de las celebraciones decembrinas que los aztecas hacían a Quetzalcóatl y Huitzilopochtli.

Pino navideño. El árbol de Navidad tiene su origen en los bosques sagrados de países nórdicos, donde se celebra un culto al bosque.

