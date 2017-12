Se desentienden de semáforos sonoros

TORREÓN, COAH.-

Los semáforos sonoros para las personas con discapacidad visual que hay en el centro de Torreón ya no funcionan y, aunque se ha hecho la solicitud de repararlos, la administración municipal consideró que resulta más sencillo cambiarlos. No obstante, será un pendiente que se heredará al siguiente ayuntamiento.

Cecilia Cardiel, de la asociación civil Ver Contigo y representante de Coahuila ante la Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis), señaló que los semáforos en el primer cuadro ya están descompuestos y no brindan el servicio adecuado.

"Se solicitó su reparación pero el Municipio respondió que era más fácil reponerlos que arreglarlos y hasta el momento no se ha hecho nada al respecto", comentó.

Dijo que de momento únicamente operan los que se encuentran ubicados sobre el Paseo Morelos, pero los del primer cuadro están deteriorados y han dejado de cumplir con esta función social, algunos han sido vandalizados, mientras que otros no recibieron el mantenimiento adecuado, por lo que ya no operan.

Cardiel explicó que la accesibilidad no solo es física, pues también está la tecnología o digital, pues muchas personas podrían desenvolverse con este tipo de accesibilidad, en la que entran este tipo de aparatos para que las personas que no ven puedan desplazarse.

Indicó que a nivel municipal se necesita un consejo, como existen en temas como la salud, para poder ser escuchados y que se resuelvan las problemáticas, que suelen tomar mucho tiempo, al no existir los canales adecuados para su trámite.

Por ejemplo, indicó que la accesibilidad en las banquetas o temas de tecnología no se pueden ver en el DIF, que atiende más aspectos de salud y asistencia social.

En términos de la educación, dijo que no se han detectado casos graves de discriminación en las escuelas, pero no se incluye adecuadamente a los niños, pues únicamente se les permite integrarse al salón de clases pero no se les proporcionan las herramientas que requieren ni se les da el seguimiento, por lo que terminan por desertar.

Dijo que en la sociedad lagunera hay una buena aceptación en este sentido, sin embargo, hay estadísticas que refieren que, en la discapacidad visual, había un 33 por ciento de deserción en 2000 y bajó a 18 por ciento en 2010.

Cardiel dijo que hay confianza de que el alcalde electo, Jorge Zermeño, mejore la accesibilidad en la región, por las reuniones que se tuvieron durante su campaña.

