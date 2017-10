Como suele ocurrir en estas tierras semidesérticas que de vez en cuando son azotadas por la furia del dios Tláloc, las torrenciales lluvias de los últimos días han sacado a relucir los problemillas que enfrenta la zona metropolitana por su escasa planeación y previsión, problemillas que, dicho sea de paso, en vez de resolverse, sólo sirven para montar el consabido reparto de culpas de siempre. Si no nos cree, escéptico lector, ahí está el caso del director de Obras Privadas -perdón, Públicas-, Gerardo Berlanga Gotés, quien ante las justas críticas recibidas por las inundaciones en el famoso y polémico Paseo Morelos, que se supone que cuenta con desagüe pluvial, no tuvo empacho en echarle la culpa al Simas al jurar y perjurar que fue el drenaje sanitario el que falló.

Y la respuesta de la empresa paramunicipal ya la conocemos todos: la culpa no es del drenaje, ni mucho menos de las autoridades, que ambas funcionan de maravilla, sino de los ciudadanos irresponsables que con las toneladas de basura que tiran tapan hasta el colector más ancho. Algo de razón hay, pero no tanta como quieren hacer ver y hasta el menos diestro se da cuenta de que algo no anda bien con los desagües de la mentada obra. Otros sitios que se vieron afectados y en donde incluso dicen que llovía dentro una vez pasada la tormenta, son el Canal de la Perla y el Museo de la Moneda. En el primero recientemente se abrió un área de exposición en donde se encuentran unos platos de talavera con águilas nacionales “donadas en comodato” (sic), por una conocida pareja de la Iniciativa Privada. Nuestros subagentes nos reportan que el lugar sufrió filtraciones y que muy probablemente los platos se hayan remojado, pero que en la Dirección de Cultura que encabeza Ruth Idalia Ysáis no pueden hacer mucho porque las llaves las tiene don Gerardo. En donde ya es tradición, y casi parte de la experiencia, que se formen cascadas es en el museo que está en la bóveda del antiguo Banco de México y que dirige Tensy Garza. Como se sabe, la oxidación avanza ahí a pasos agigantados sin que ninguna autoridad se interese en hacer algo para corregir los serios desperfectos. Dicen que parte del problema es que como doña Tensy y doña Ruth no tienen, digamos, buena comunicación, los recursos no fluyen, además de que se habla de que la Dirección de Cultura sacó al museo del catálogo del patrimonio local, con lo cual complica la posibilidad de obtener dinero para reparaciones y mantenimiento. Pero cuentan que también la gran obra del cuatrienio, el Complejo Cultural y Deportivo La Jabonera, se vio remojada por las lluvias, ya que tuvo algunas filtraciones que, esas sí, seguro serán atendidas con presteza. Al menos, eso creemos.

***

La telenovela de la planta tratadora sigue dando de qué hablar en medio de las suspicacias de tirios y troyanos. Y es que luego de que el gerente general del Simas, Xavier Herrera, reconociera de que el juicio mercantil con Ecoagua por el reclamo de mensualidades caídas por cerca de 180 millones de pesillos, los panistas del Cabildo cuestionan insistentemente el por qué del pago millonario “adelantado” al despacho legal que está llevando el caso para el sistema de aguas. Dicen que les resulta cuando menos sospechoso el afán de liquidar antes de que termine la administración los compromisos de contrato, a pesar de que el caso no ha concluido y que muy seguramente brincará al próximo gobierno, ya que el tribunal en donde se revisará se colapsó con el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México. Pero cuentan que don Xavier ya tiene preparada la respuesta a estos señalamientos y que va en el sentido de defender que si bien uno de los tres casos sigue vigente, dos ya fueron ganados y que por lo tanto está más que justificado el pago a los abogados en virtud de que esos litigios significan un ahorro de unos 450 millones de pesos. El otro argumento que dicen usará es el de dejar sin deudas pendientes a la nueva administración del Simas, cosa que, a su parecer, deberían agradecerle más que criticarle. Y mientras son peras o manzanas en este caso, cuentan que las posibles denuncias que la gerencia actual presente contra quienes firmaron el contrato de la planta hace 18 años están haciendo al futuro alcalde Jorge Zermeño pensar dos veces si colocar a Juan José Gómez en la gerencia general es una buena idea. El que dicen que ya amarró su puesto es Raymundo Rodríguez, actual gerente técnico, a quien se le ha visto en prácticamente todas los recorridos que hace don Jorge para revisar la situación de las redes hidráulicas de la ciudad.

***

En donde siguen ocurriendo cosas, digamos, extrañas es en el feudo policiaco del teniente Adelaido Flores. Nuestros subagentes que responde a la clave matute nos informan que de unos meses para acá se viene haciendo una limpia silenciosa en la corporación municipal para cerrar la administración con una nómina menos obesa. Los agentes que están siendo dados de baja son los que no pasaron las pruebas de control y confianza, lo cual parece perfectamente lógico. Lo raro es que los jefazos están ofreciendo un curioso acuerdo a los despedidos: si aceptan liquidaciones considerablemente menores a las que por ley les corresponden, la Dirección de Seguridad Pública Municipal no les levanta el reporte de “no aptos” que en teoría debe integrarse a la plataforma nacional de seguridad. Así que estos agentes se estarían retirando de la corporación con menos dinero, pero con un expediente limpio y con la consecuente posibilidad de volver a buscar trabajo como agentes del orden en otros lados de la República si es que aquí de plano ya tienen las puertas cerradas.

***

Apenas que el excandidato panista Guillermo Anaya estaba agarrando vuelo para volver a llevar a las calles su dolorosa lucha por la anulación de la elección de Coahuila, un nuevo asunto oscuro le acaba de estallar muy cerca de su figura, y algunas esquirlas ya lo están alcanzando. La Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de Defensa de los Niños dieron a conocer esta semana la detención de un individuo acusado de corromper menores y abusar de ellos en una finca ubicada en Torreón y que usaba como anzuelo para atraer a su víctimas. Usted se preguntará, curioso lector, ¿y esto qué tiene que ver con don Memo? Pues resulta que, según los enterados, el detenido, que las autoridades sólo han identificado como Francisco N., fue regidor del ayuntamiento de Torreón en el último año de Anaya como alcalde, es decir, en 2005, por lo que de alguna u otra manera habría estado vinculado a su equipo. Pero no sólo eso. Francisco N. sería la misma persona que durante la campaña del panista para la presidencia municipal fue detenida acusada de usurpar funciones de agente de la Fepade. Obviamente que los priistas ya han comenzado a usar este caso para amagar a don Memo y decirle que ya le baje a su lucha, pero el excandidato ya dijo que si bien es cierto que ese individuo fue regidor en su administración local, el que tiene mayor vínculo con él es su excorreligionario Luis Gurza, actual diputado local por el PRI, ya que, jura y perjura, es su primo. De hecho, cuentan que quien abogó por el tal Francisco cuando lo detuvieron hace más de 10 años en plena campaña fue precisamente don Luis, quien seguramente hoy estará volteando hacia otra parte.

***

Bastante carito le salió al alcalde de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, su “pronunciamiento” a favor de Rafael Moreno Valle en sus aspiraciones para convertirse en el candidato de Acción Nacional a la presidencia, al igual que sus claras intenciones de abandonar la presidencia municipal para ser el abanderado de ese mismo partido para la curul del Senado. Y es que después de haber declarado abiertamente su apoyo al exgober de Puebla, Enríquez fue desconocido como presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) por parte de la Asociación Nacional de Alcaldes, la ANAC y la Federación Nacional de Municipios de México. ¡Zas! Sí, el pasado martes 10, la ANAC emitió un comunicado en el que desconoce públicamente al Dr. Enríquez como dirigente de la Conamm por “vulnerar el respeto de libertad y autodeterminación de nuestra Asociación sobre asuntos exclusivos al interés y competencia de nuestros afiliados”. Señala también que “las fuerzas políticas que conformamos la Conamm hemos privilegiado el consenso como base para generar acuerdos y nunca de forma unilateral, por lo que no toleraremos abusos hacia nuestra asociación. Concientes del quehacer cotidiano y de la construcción de instituciones, reforzamos nuestro compromiso con el diálogo y la participación democrática como las bases para el fortalecimiento de México”. ¡Pum! La Fenamm se sumó al desconocimiento de don José y a través de su cuenta de Twitter se deslindó de cualquier opinión de éste a nombre de la Conferencia, con lo cual ahondó en su soledad. Y es que, dicen, en su afán desesperado por acaparar la atención y preparar el terreno en sus intenciones políticas, el alcalde de Durango no cuidó las formas ni se preocupó por ofrecer cierta equidad en las preferencias de los candidatos, lo cual afectará sus aspiraciones. Vamos, se calentó de más.

Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...