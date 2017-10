'Tengo experiencia, trabajé en la Procuración de Justicia'

GERARDO ANTONIO PÉREZ PÉREZ QUIERE SER FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA

Gerardo Antonio Pérez Pérez quiere ser fiscal general del estado de Coahuila porque considera que ha ofrecido buenos resultados como servidor público. Señala que se requiere trabajar en los protocolos de investigación, cuestiona la dilación en las averiguaciones, así como la integración lenta de carpetas y la falta de materiales que los servicios periciales requieren.

Dice que la deuda debe investigarse por tratarse de recursos públicos, que se debe fortalecer los órganos de investigación y que la justicia deje de ser burocrática.

Pérez está entre los siete laguneros que aspiran al cargo. Originario de San Pedro, es abogado postulante y ha sido director de averiguaciones previas en la Procuraduría de Justicia, delegado de esta oficina en la Región Sureste y Laguna 2, subdelegado en Torreón, agente investigador del Ministerio Público para el Delito de Secuestro.

→ ¿Por qué quiere ser fiscal general del estado?

Aspiro a ser el fiscal del estado y ojalá lo sea, para aportar, en términos de trabajo, valor y honestidad, lo que a lo largo de 25 años de carrera he logrado construir. Trabajé cerca de 14 años en la Procuraduría, donde fui delegado regional, en Torreón en dos ocasiones, fui delegado en San Pedro y Saltillo, también fui director de Averiguaciones Previas en dos ocasiones y trabajé y construí una carrera seria, honesta, transparente, al interior de la Procuraduría. De 12 años para acá tengo mi propio despacho jurídico donde me dedico al patrocinio de asuntos penales, fundamentalmente. Entonces, he conocido la función adentro y afuera de la institución, conozco las necesidades, las debilidades, las carencias, los aciertos, y también las áreas de oportunidad donde es posible reconstruir, mejorar la ahora Fiscalía, aprovechando la oportunidad que brinda la Ley de crear una institución con autonomía e independencia.

→ ¿Cuáles pendientes observa?

Son los que la misma gente siente, los que la gente al acudir a tramitar su asunto a nivel cotidiano reconoce: la dilación en los asuntos, la integración de las carpetas lentas, tardías, a destiempo, la falta de certidumbre y consición en las investigaciones que se llevan a cabo, los excesos que se considera comete la Policía al ejecutar o realizar actos de investigación y la falta de materiales que los servicios periciales requieren. La investigación de un delito es un trabajo complejo, que requiere la conjunción de la perspectiva policial, los servicios periciales prontos y eficientes, hay una máxima que reza 'el tiempo que pasa es la verdad que huye', de manera que la celeridad en la investigación juega siempre un papel importante.

Es necesario fortalecer el trabajo de investigación, que sean verdaderos órganos de investigación y no órganos burocráticos, la procuración de justicia debe ser un trabajo técnico, científico, metódico, no podemos contentarnos con instancias que sean burocráticas, con funcionarios públicos cuya principal fórmula de trabajo sea 'regrese mañana o la semana que entra'.

→ ¿Cómo ve la situación del estado en materia de corrupción?

Creo que hay mucho qué hacer, hay mucha tela de dónde cortar. Los académicos de las Ciencias Penales le llaman Criminalidad Gubernativa, yo creo que tenemos ahora gobiernos, órganos del estado, funcionarios públicos que olvidan que su principal cometido al frente de una responsabilidad pública es servir a los demás, no servirse de la cosa pública. Creo que este punto, más que un tema retórico, debe ser un tema donde se comprometa el fiscal y el órgano de investigación a agotar las cosas. No podemos tener un gobierno corrupto, desviado del propósito fundamental, que es hacer rendir los recursos del pueblo, en actitudes o actividades que no sólo se ven aqu,í sino en todo el país, donde las obras son suntuarias, tienen gastos excesivos y frecuentemente rechazan los techos de financiemiento con los que se licitaron, hay mucho que hacer en ese trabajo, en las áreas de gobierno que corresponde vigilar a un fiscal estatal, que es el área municipal y estatal.

→ ¿Cuál sería su opinión en relación a la deuda?

En el ámbito de mi trabajo, uno de los asuntos que patrocinamos hace unos meses fue precisamente un amparo para pedir la apertura de las cuentas de la megadeuda. Creo que ese apartado no puede dejarse sin investigar, no prejuzgo, no puedo partir de una conclusión, se tiene que partir de una premisa o una hipótesis, pero creo que es un tema cuya investigación debe ventilarse para satisfacción de los coahuilenses. Si esos recursos salieron del erario público, se tienen que investigar. No son recursos privados o de un fideicomiso, son recursos que salieron de la bolsa del estado, que salieron de las contribuciones de todos los coahuilenses, deben investigarse, sin ninguna duda.

→ ¿Los puntos principales de su plan de trabajo?

Propusimos varias cosas. A nivel internacional existen prácticas de investigación a nivel policial, ministerial y técnico forense que podemos traer. En Estados Unidos, el FBI, en Francia la Policía Nacional Francesa, la Policía Española. No podemos permitir que el trabajo de la investigación de los delitos se vuelva una cuestión discrecional, a nivel internacional existen protocolos, metodologías de investigación y manuales, no podemos confiarnos en que el viejo policía que conoce la operación de los ladrones en Torreón, por ejemplo, yo fui delegado aquí y fiscal antisecuestros.

No podemos tener instituciones improvisadas o discrecionales o que trabajen el empirismo como fórmula o método de trabajo, eso tenemos que desterrarlo, en los tiempos de hoy los protocolos se estandarizan, no podemos perder tiempo, me parece que el uso de la informática va a desterrar la fórmula decimonónica que tenemos del siglo XIX de ofrecer justicia: tenemos largas colas, largas filas, larga concentración de gente, yo me pregunto ¿no sería más fácil que el usuario, en el caso de un robo de placas o de extravío de documentos, con un esquema amigable, llenara desde su casa una serie de requisitos en una plantilla de trabajo? y tener del otro lado de la terminal, como sucede en las grandes empresas, a una persona que valide los requisitos y las formas que se tienen que llevar, que se cargue por PDF el título de propiedad, la tarjeta de circulación y trabajar en línea, y no es una arquitectura excesivamente cara, onerosa o difícil. Hay que generar mejores formas de servir.

→ ¿Qué posibilidades reales considera que tiene para lograr la nominación?

Yo esperaría que fueran altas, pero su servidor no elige, es un procedimiento ortodoxo, se genera un grupo de aspirantes, se genera un perfil, el Congreso envía ese paquete de aspirantes al gobernador, que elige tres perfiles de los que están en la mesa, sin un criterio predeterminado, así viene en la convocatoria. La respuesta más sincera sería que tengo las mismas posibilidades que tienen los demás, como no hay criterios no lo puedo yo asumir en una fórmula sencilla. Tengo la experiencia porque trabajé en la Procuración de Justicia, he trabajado afuera por mi cuenta, he promovido asuntos que han resultado de interés para la sociedad y no se trata solamente de ocupar un cargo o una encomienda relevante como es ésta, sino partir de algo muy importante. La reforma contiene una fórmula de modificación del Ministerio Público que no se había visto en 100 años, en el tema de la autonomía y de la independencia de la institución, que no tenga otro compromiso, sino con la legalidad, que las investigaciones no tengan otro propósito que esclarecer la verdad.

Ernesto Ramírez.

Perfil ¿Quién es Gerardo Antonio Pérez Pérez? ¿Quién es Gerardo Antonio Pérez Pérez? ⇒ Abogado postulante y catedrático en Derecho. ⇒ Maestría en Derecho Privado. ⇒ Director de averiguaciones previas en la PGJEC. ⇒ Delegado en la PGJEC San Pedro, Torreón y Región Sureste. ⇒ Agente investigador del Ministerio Público para el Delito de Secuestro.

