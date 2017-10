'Tengo mi honorable trayectoria; no tengo un solo punto malo'

TORREÓN, COAHUILA.-

GEANCARLO RODRÍGUEZ GÁMEZ QUIERE SER FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA

Geancarlo Rodríguez Gámez quiere ser Fiscal General del estado de Coahuila porque considera que es su oportunidad de buscar la mejoría de las instituciones, como ciudadano. Propone analizar las deficiencias de la institución e integrar la participación de la sociedad civil en la impartición de justicia, para mejorar los estándares.

Le preocupa la impunidad en el estado y señala que se debe atender desde adentro, con procesos de investigación e integración de carpetas que no caigan en lo deficiente, para que esto se traduzca en mayores sentencias.

Rodríguez está entre los seis laguneros que aspiran al cargo. Es abogado litigante y asesor en logística legal e inmobiliaria, fue jefe del departamento jurídico Zona Noreste de la CFE en Rosarito, B.C.

→ ¿Por qué quiere ser fiscal general del estado?

Cumplo con todos los requisitos de la convocatoria, el hecho de querer ser fiscal nace de la situación que, como ciudadano, me doy cuenta que está atravesando la impartición de justicia de nuestro estado, como abogado litigante me doy cuenta de serias deficiencias que existen en la impartición de la justicia, a razón de ello, me nace la necesidad de participar. Como ciudadanos, criticamos cómo se lleva a cabo la impartición de justicia, las acciones de los funcionarios, de los servidores públicos, pero rara vez participamos, rara vez nos abocamos a integrarnos al formato de la impartición de la justicia, este es un momento que me permite a mi participar y estoy convencido que debo hacerlo desde adentro, no desde fuera. Siendo parte de esto creo que podemos incluirnos, participar y aportar grandes factores a la impartición de la justicia.

→ ¿Cuáles pendientes observa?

Pendientes hay muchos. Lo más importante que veo yo en nuestro estado es el alto índice de impunidad, que va de la mano de algunas situaciones de corromper a la misma autoridad. La situación de la corrupción también se debe atender desde adentro de la institución. Si bien es cierto, en nuestro estado hay registro de muchos delitos, pero muy pocas integraciones de averiguaciones previas, la integración de las carpetas de investigación, si vamos más allá, de un gran porcentaje de delitos que se registran, son muy pocos aquellos sujetos que son imputados, procesados y sentenciados, gran parte de esa deficiencia corresponde a la impartición de la justicia.

→ ¿Cómo ve la situación del estado en materia de corrupción?

Es muy significativo. Tenemos en nuestro estado una Secretaría de Fiscalización y rendición de cuentas que se encarga de recabar e investigar aquellas denuncias en contra de servidores públicos, si vemos la información que tiene la secretaría son muchos casos de denuncias por corrupción en donde están involucrados los servidores públicos, esto lo podemos corroborar con los expedientes que se tienen abiertos. Ese gran porcentaje, había que ver si se cumple con el encuadre del delito, y una vez que estos presuntos infractores de la Ley, sean sancionados, sea quien sea, a cualquier nivel, porque la corrupción, lejos de que esté en manos de los servidores públicos, también como ciudadanos debemos ser responsables, y nace en el seno familiar, desde ahí cada uno de nosotros debemos hacernos responsables y enfrentar, en su caso, a las autoridades.

→ ¿Cuál sería su opinión en relación a la deuda?

No conozco realmente el expediente en físico, como cualquiera de los demás ciudadanos conoce lo que se ha publicado en la prensa, radio, televisión, y por oídas en el medio, pero como profesionista del Derecho no podría yo dar un punto de vista hasta que pueda tener acceso a la carpeta de investigación, leerla, investigarla, corroborar las pruebas que existen, y hasta entonces podría emitir un juicio y algún panorama de la situación.

→ ¿Los puntos principales de su plan de trabajo?

El punto principal sería, primero, analizar cuáles son las deficiencias de la institución al interior, el porqué no se está dando el resultado óptimo, esto tendríamos que evaluarlo con una investigación, una serie de cuestionamientos, preguntas, entre los sujetos involucrados dentro de la institución, es decir, verificar toda la cadena de mando en la Fiscalía y recibir las propuestas, incluso, del mismo personal operativo, administrativo, las autoridades que emiten sanciones, aquellos que las ejecutan, ellos son quienes nos podrían dar una real cuantificación de las necesidades que existen en la Fiscalía. Entre otros puntos importantes, darles mayores conocimientos al personal, revisar el organigramo, la cadena de mando es importante porque si no tienen los conocimientos suficientes, ¿cómo les podemos exigir que den óptimos resultados? Entre otras cosas, me gustaría incluir a la sociedad en la participación de la impartición de la justicia, expertos en la materia para poder, de la mano, ir trabajando juntos, beneficiar y mejorar los estándares de calidad y de servicio que tiene la institución.

→ ¿Qué posibilidades reales considera que tiene para lograr la nominación?

Estoy convencido de que tengo todas las posibilidades a razón de mi honorable trayectoria, no tengo un solo punto malo que me puedan criticar, no pertenezco a ningún partido político, no tengo relación alguna con ningún sector político ni con algún personaje de la vida pública, mucho menos con algún personaje de la delincuencia organizada, ese es mi gran logro en la vida. Todo esto es a razón de la educación familiar que yo recibí, en mi familia los valores son muy importantes, el respeto, el ejemplo, a razón de ello, me siento capaz y con los conocimientos suficientes para llevar a cabo esa labor.

Perfil ¿Quién es Geancarlo Rodríguez Gámez? ¿Quién es Geancarlo Rodríguez Gámez? ⇒ Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Administrativo ⇒ Es abogado litigante y asesor en logística legal e inmobiliaria ⇒ Fue administrador general del Centro de Asesoría y Protección al Trabajador de La Paz, B.C. ⇒ Fue jefe del departamento jurídico Zona Noreste de la CFE en Rosarito, B.C. ⇒ Colabora en el despacho jurídico Go-Me Abogados Asociados

Promesas. Geancarlo Rodríguez ofrece integrar la participación de la sociedad civil en la impartición de justicia para mejorar los estándares.

