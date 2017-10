Propone integrar a la sociedad en la impartición de justicia

TORREÓN, COAH.-

Geancarlo Rodríguez Gámez quiere ser Fiscal General del estado de Coahuila porque considera que es su oportunidad de buscar la mejoría de las instituciones, como ciudadano. Propone analizar las deficiencias de la institución e integrar la participación de la sociedad civil en la impartición de justicia, para mejorar los estándares.

"Cumplo con todos los requisitos de la convocatoria, el hecho de querer ser fiscal nace de la situación que, como ciudadano, me doy cuenta que está atravesando la impartición de justicia de nuestro estado, como abogado litigante me doy cuenta de serias deficiencias que existen en la impartición de la justicia, a razón de ello, me nace la necesidad de participar", manifestó.

"Como ciudadanos, criticamos cómo se lleva a cabo la impartición de justicia, las acciones de los funcionarios, de los servidores públicos, pero rara vez participamos, rara vez nos avocamos a integrarnos al formato de la impartición de la justicia, este es un momento que me permite a mi participar y estoy convencido que debo hacerlo desde adentro, no desde fuera", expresó.

Le preocupa la impunidad en el estado y señala que se debe atender desde adentro, con procesos de investigación e integración de carpetas que no caigan en lo deficiente, para que esto se traduzca en mayores sentencias.

Rodríguez está entre los siete laguneros que aspiran al cargo. Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Administrativo.

Es abogado litigante y asesor en logística legal e inmobiliaria, fue administrador general del Centro de Asesoría y Protección al Trabajador de La Paz, B.C., jefe del departamento jurídico Zona Noreste de la CFE en Rosarito, B.C. y colabora en el despacho jurídico Go-Me Abogados Asociados.

