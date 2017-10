'Se requieren ministerios públicos profesionales y abatir impunidad'

TORREÓN, COAH.-

GERARDO MáRQUEZ GUEVARA QUIERE SER FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA

Gerardo Márquez Guevara quiere ser Fiscal General del estado de Coahuila porque considera que ha dado buenos resultados en los cargos donde ha estado, que van desde director jurídico en la Policía, secretario del Ayuntamiento y delegado en la Procuraduría de Justicia.

Dice que se requiere contar con ministerios públicos profesionales y abatir la impunidad a través de una buena integración de carpetas de investigación, pues señala que hacer esto en forma deficiente también es corrupción, así como el retardo de la justicia.

Márquez está entre los seis laguneros que aspiran al cargo. Es doctor en Derecho, abogado postulante, catedrático en Derecho Penal y se ha desarrollado en la función pública dentro de esta materia.

→ ¿Por qué quiere ser fiscal general del estado?

Me nace el interés de participar por la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida, particularmente en el área privada, en el área pública y en la docencia. En el área del Derecho Penal tengo experiencia suficiente para asumir el reto, creo que en las ocasiones en las que he estado en la función pública he cumplido las expectativas, creo que el balance de mi participación ha sido más positivo que negativo y además creo que puedo aportar algo en beneficio de la sociedad.

→ ¿Cuáles pendientes observa?

Resulta importante analizar todas las carpetas de investigación, todo lo que está en trámite en la Procuraduría, para poder darle satisfacción en términos de Ley, uno de los puntos importantes en mi proyecto de trabajo es la profesionalización, es necesario contar con un ministerio público profesional, capacitado en forma específica en las áreas que sea necesario, hoy por hoy tenemos una gama de delitos que se están cometiendo a través de medios cibernéticos, necesitamos no solamente una policía científica especializada o peritos especializados en la materia, sino también ministerios públicos que se encarguen de llevar el control de esta trilogía de investigación. Creo que es necesario concluirlas, abatir la impunidad a través de una buena integración de carpetas de investigación, una buena acusación ante el órgano jurisdiccional y, finalmente, obtener una sentencia de condena, porque a través de la aplicación de una pena permite disminuir el índice delictivo, esto es la prevención del delito, la parte en la que participa el ministerio público.

→ ¿Cómo ve la situación del estado en materia de corrupción?

Creo que es algo que se debe abatir por quien resulte elegido como fiscal, creo que es algo que se debe afrontar. Nosotros traemos en el proyecto de trabajo, una labor eficiente en materia de responsabilidades, muy de la mano de la profesionalización y de la capacitación en derechos humanos. Violentar los derechos humanos implica actos de corrupción, entonces si el área de responsabilidades se encuentra de la mano de esta área de derechos humanos, se logrará aplicar las sanciones que correspondan. Creo que la corrupción no solamente implica el dar, pedir o recibir dádivas, dinero, implica también el retardo de la justicia, el retardo de la integración de las averiguaciones previas, integrarlas deficientemente, entonces creo que es importante poner especial énfasis en este rubro.

→ ¿Cuál sería su opinión en relación a la deuda?

Creo que es menester analizar, quien resulte elegido en esta tarea, las carpetas de investigación o averiguaciones previas que existan, creo que debe darse seguimiento, concluirlas, estableciendo la responsabilidad a quien resulte de esta investigación y aplicar la sanción que corresponda.

→ ¿Los puntos principales de su plan de trabajo?

La capacitación permanente a través de la profesionalización y la especialización de ministerios públicos, de policía científica y de servicios periciales, hoy por hoy, esta trilogía es la que lleva la integración adecuada de las carpetas de investigación, lo que permite concluir, en forma definitiva, lo que pretende el estado a través de la acción penal, que es la aplicación de una pena con una sentencia condenatoria, además, para ello es necesario generar, o por lo menos actualizar, protocolos de investigación en cada uno de los delitos que prevé el Código Penal, cada área deberá tener protocolos especiales para establecer cómo han de investigarse los delitos: área de delitos contra la vida de la salud personal, contra la libertad sexual, contra el feminicidio, en todos los rubros debe establecerse un protocolo específico para que se siga la investigación paso a paso, y esto permitirá llevar a feliz término la acusación.

→ ¿Qué posibilidades reales considera que tiene para lograr la nominación?

Creo que mi propósito de participar en la contienda es por la actividad en la que me he desarrollado. Tengo 32 años de maestro en el área penal en diversas facultades de La Laguna, he sido abogado postulante en periodos de tiempo en materia penal, he participado en la función pública, en el área penal particularmente, he participado en foros, congresos, he estado en Italia, España, Colombia, estudiando temas que tienen que ver con el Derecho Penal y eso es lo que me mueve a participar, las posibilidades, bueno, serán las que se determinen, una vez que sean analizados los expedientes y las personas por parte de la comisión que está integrada para este propósito.

Perfil ¿Quién es Gerardo Márquez Guevara? ¿Quién es Gerardo Márquez Guevara? ⇒ Doctor en Derecho Penal. ⇒ Abogado postulante. ⇒ Maestría en Ciencias Penales. ⇒ Fue director jurídico en la DSPM, presidente del Tribunal de Justicia, secretario del Ayuntamiento de Torreón y delegado en la PGJEC. ⇒ Catedrático en Derecho Penal de la UA de C desde hace 32 años.

Aspirante a Fiscal. Gerardo Márquez ha ocupado diversos cargos en el sector público y considera que ha dado buenos resultados, ofrece profesionalizar a los ministerios públicos para abatir la impunidad.

