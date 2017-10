'Me preocupa mucho la transparencia'

TORREÓN, COAH.-

HUGO MORALES VALDÉS QUIERE SER FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA

Hugo Morales Valdés quiere ser fiscal general del estado de Coahuila porque considera que reúne el perfil de preparación académica y carrera en materia de litigio. Ofrece independencia y autonomía si obtiene la postulación.

Ve un rezago importante en materia de impartición y procuración de justicia, así como una Procuraduría cuestionada en su actuar por falta de transparencia en la información, tema que le preocupa, al igual que la capacitación en la institución.

Morales está entre los seis laguneros que aspiran al cargo. Es doctor en Derecho Penal, investigador docente en universidades de Italia, Alemania y Gales y participa de manera activa en el foro legal de la región.

Tengo una formación en materia jurídica que se encuentra consolidada y que me permite pensar que soy el candidato idóneo para serlo. Hay que tener muchos conocimientos técnicos en el área jurídica, que son especializados y con los cuáles también cuento, y que, evidentemente, tengo un sentido de servicio público que me motiva a participar en este proceso de convocatoria que el Congreso ha iniciado. Uno de los elementos principales precisamente de esta convocatoria deviene en generar un proceso de certidumbre, independencia y autonomía de la Fiscalía, que creo que también puedo llegar a garantizar.

En materia de impartición y procuración de justicia existe un rezago importante, no sólo en el estado de Coahuila, me parece que México, en términos generales, ha dejado de lado esa tarea tan relevante. Desde el punto de vista específico de la Fiscalía, me parece que es muy importante, primero, garantizar a toda la población el acceso a la justicia, hay que decir que los grandes temas son muy importantes, sin embargo, la ciudadanía está muy preocupada por el día a día, por el quehacer que le corresponde a nuestras instituciones en la procuración de justicia y en la posibilidad de accesar también a la justicia diaria. En este sentido, siento que la Fiscalía debe retomar su espíritu de autonomía, de independencia, de gratuidad y de eficiencia.

Se han generado muchas situaciones de cuestionamiento, no solamente por cuanto hace a que no existe información suficiente y, en ese sentido, ha faltado transparencia por parte de las instituciones procuradoras de justicia porque relacionamos mucho el tema de transparencia con números y con el ejercicio del presupuesto, y, sin embargo, me parece que es muy relevante que, en este caso, la nueva Fiscalía pueda tener procesos de transparencia en relación a las actuaciones que va generando, a los procesos de investigación, y a la información que de forma pública le sea pertinente y posible dar, hay que decir que no toda la información puede generarse abierta porque se trata de una institución que tiene que investigar y tiene que dar lugar a generar con cierta certeza este tipo de procesos de investigación, pero sí se puede dar información pública que facilite a los ciudadanos el conocimiento de las actuaciones diarias de la Procuraduría.

Existe una desinformación porque la Procuraduría, en este caso, la nueva Fiscalía, todavía no ha hecho, de forma puntual, un boletín que nos permita conocer, tanto en el aspecto técnico como en el público, todo lo relacionado a este caso. Resulta muy importante que se aclaren temas que dejan inquieta a la ciudadanía y precisamente el hecho de que no se ha dado a conocer en forma pública cómo se han venido dando estas investigaciones y estos procesos, ha dado lugar a cuestionamientos sobre la imparcialidad de esta Procuraduría. Creo precisamente que esa es una de las grandes tareas que tiene la Fiscalía, el carácter independiente y autónomo tiene que ser demostrado a partir de la generación de investigaciones que den lugar a un pronunciamiento público y claro por parte del nuevo fiscal general del estado de Coahuila.

Me preocupa mucho la transparencia, el poder dar a conocer, no sólo la forma en que se va a ejercer el presupuesto, sino la forma en que se están dando las actuaciones de la Fiscalía resulta fundamental para que exista credibilidad en esta institución. Otro tema tiene que ver con la eficiencia en el gasto y en los procesos de investigación y procuración de justicia. Vemos con mucha regularidad que la Procuraduría General del Estado no ha venido dando los resultados deseados porque existe una falta de conocimiento, una falta de puntualidad al momento de poder concretar las denuncias, de ejecutar la acción penal. En este sentido, es muy importante que exista capacitación para todos los colaboradores de la Fiscalía y que existan todos los elementos técnicos que faciliten a la Fiscalía de poder llegar a obtener los resultados deseados.

Una de las tareas fundamentales del nuevo fiscal está relacionada con temas de control de constitucionalidad, señalamiento de algunas leyes que pudieran contravenir los derechos de los ciudadanos y señalar cuando existen algunas discrepancias entre los resultados de las sentencias emitidas por los tribunales locales.

Yo siento que tengo el perfil idóneo para ello, tengo una preparación académica sólida y sustentada a lo largo de mucho tiempo, también tengo una carrera en materia de litigio que ha sido sólidamente trabajada también. Siento contar con todas las credenciales del caso.

Perfil ¿Quién es Hugo Morales Valdés? ⇒ Es doctor en Derecho Penal ⇒ Tiene maestrías en Derecho corporativo y en Derecho Penal y Criminología ⇒ Investigador docente en universidades de Italia, Alemania y Gales ⇒ Ha participado profesionalmente en múltiples actividades relacionadas con el litigio estratégico y la generación de sentencias en materia de Derechos Humanos y Procuración de Justicia ⇒ Participa de manera activa en el foro legal de la región

Promesas. Hugo Morales se compromete a mantener una Fiscalía independiente y autónoma, además de transparente. (EL SIGLO DE TORREÓN)

