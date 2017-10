El objetivo actualmente es anular la elección: diputado

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Jesús de León Tello, diputado local del PAN, admitió que existe una posibilidad de que ninguno de los dos candidatos a la gubernatura de Coahuila participen en el nuevo proceso, en caso de que así se determine, pero insistió en que el objetivo actualmente es anular la elección.

“Yo estoy convencido de que nosotros no violamos ninguna Ley electoral, que no se rebasó el tope de campaña y no debemos de ser sancionados en ese sentido, aquí lo importante es acreditar, y que ya se manifieste el Tribunal, con la nulidad de la elección, sobre lo demás, ya veremos”, expuso.

Consideró que ya existen elementos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación manifieste si se rebasó o no el tope de campaña en las elecciones a gobernador de Coahuila.

Consideró que ya existen elementos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación manifieste si se rebasó o no el tope de campaña en las elecciones. (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones coahuila

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...