Entre la alegría y la tristeza

DON LUIS MARTÍN SERÁ ORDENADO COMO OBISPO DE TORREÓN EL 29 DE NOVIEMBRE

En el seminario Arquidiocesano de Chihuahua, se vive un ambiente de alegría, pero también de tristeza ante la inminente partida de su rector Luis Martín Barraza Beltrán, quien fuera nombrado por el Papa Francisco como el nuevo obispo de la Diócesis de Torreón, apenas el 9 de septiembre. Su cargo lo dejará este 15 de octubre y el 29 de noviembre, será ordenado Obispo y tomará el cargo de su nuevo oficio, en una ciudad en la que sólo ha estado en contadas ocasiones.

Entrevistado desde su oficina en la ciudad de Chihuahua, don Luis Martín dice que la noticia aún lo tiene un tanto nervioso y reconoce aún no estar listo para su nuevo cargo, pero se dice listo a los planes que son de Dios.

"Listo en que son los tiempos de Dios, no listo en habilidades, no listo en conocimiento que tengo en la realidad, o del conocimiento del proyecto que se va ser, ni listo emocionalmente de que ya se me espantaron todos los pendientes o mieditos; listo en que estamos en el tiempo de Dios".

Y es que comenta que el haber sido elegido como el nuevo obispo de Torreón, no es producto de sus habilidades o de una promoción que se haya hecho, "o porque yo tengo esas cualidades y las ofrezco para las necesidades de la Diócesis de Torreón y yo sé qué hacer, no", aclara monseñor, y recalca que es un enviado, "uno que si las cosas salen bien, otro es el mérito, que si las cosas no van tan bien, que le cobren al que dijo que me mandaran aquí".

Don Luis Martín será ordenado como Obispo el próximo 29 de noviembre en una ceremonia que se realizará en el Coliseo Centenario de Torreón, a la que se tiene confirmada la presencia del Nuncio Apostólico, Franco Coppola, como representante del Papa Francisco en México. Don Luis viajará solo. "No tengo equipo episcopal para la casa u oficina, yo voy a lo que hay ahí, voy solo, ya la necesidad irá diciendo qué se necesita. Pero ahí ha de haber gente para invitar a colaborar en el trabajo".

Mientras tanto, seguirá al frente del Seminario, que actualmente cuenta con una población de 101 seminaristas, quienes se encuentran divididos en tres etapas, en tres diferentes edificios, condición que su misma preparación requiere, según explicó el aún rector de esta casa de formación de los futuros sacerdotes.

En el Seminario San José o Curso Introductorio se encuentran 31 seminaristas; en el Seminario Sagrado Corazón o Sección Filosofía 37, y en el Seminario Mayor o en la Sección Teología, se forman 33 seminaristas.

Ellos al igual que el personal que ha colaborado por años y que se han sumado a su labor que inició en el 2013 como rector, se encuentran emocionados, pero también tristes por su partida.

"Es un doble sentimiento, porque es elegido como obispo, pero también tristeza porque se nos va porque es un gran referente para nosotros, es un ejemplo de vida, para nosotros que nos estamos formando para el sacerdocio el padre Martín ha sido pues, un ejemplo, un modelo para nosotros. Pero también (nos da) alegría para Torreón porque van a tener como obispo a un gran sacerdote", dijo Daniel Holguín.

"La verdad muchas felicidades a la Diócesis de Torreón porque el padre Martín es un gran sacerdote, él es muy humilde en su trato, es una persona totalmente entregada en lo que es su ministerio. Tristeza, como lo decían mis compañeros, porque nos deja en el seminario, perdemos a un gran sacerdote, un gran amigo, (pero también) mucha alegría porque Dios así lo ha querido, Dios lo ha elegido, para que él vaya y cumpla esta misión de ser obispo y guía de la comunidad de Torreón. Se los encargamos mucho, de parte de nosotros siempre estaremos en oración por él, por su ministerio y por la Diócesis", dijo Jorge Reyes, estudiante de la etapa de Teología.

Pero para don Luis Martín, la emoción está "revuelta" entre nerviosismo y alegría. "Pero en la comunidad veo como más optimismo, la alegría que alcanzan a sentir que es asunto de ellos, que Dios los visita, Dios los bendice, entonces me ayuda a decir, a ver, me prestan la mirada de fe, porque a veces es gente que no he tenido mucho qué ver con ella y entonces digo yo, no es asunto de tu persona, es asunto que el ministerio episcopal… y yo me consuelo un poquito, me animo, resulta una motivación, pues aceptamos el sacrificio".

Sus padres, por su parte, lo ven como una gran responsabilidad, más trabajo, pero también se encuentran emocionados, aunque dice, no se desbordan de emoción como sucede entre su comunidad.

Aunque ha estado pocas ocasiones en Torreón, cuenta que desde su formación escuchó hablar de esta ciudad que en breve se convertirá en su nuevo hogar. Y es que anteriormente, los jóvenes que deseaban convertirse en los futuros sacerdotes debían formarse en el Seminario Regional del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, sobre todo cuando cursaban la etapa de filosofía.

Fue en la década de los 80's, cuando conoció a varios laguneros y comenzó a escuchar de esta ciudad. "Entramos 7 (seminaristas) de Torreón, 7 de Juárez y 7 de Chihuahua; ahí empieza uno a escuchar un poco de la vida de Torreón, en la Teología también tuve compañeros, porque ahí no sólo se resume a los compañeros de generación, sino adelante de mi van dos generaciones donde hay grupos de Torreón, y después de mí, otras tres generaciones".

Su última visita, recuerda, fue en noviembre del año pasado, cuando hubo un encuentro de interseminarios de las Diócesis de Durango, Juárez, Parral y de Torreón.

Don Luis agradece a los sacerdotes con quienes ha tenido contacto y con quienes se reunió hace unos días en su natal Camargo, encabezados por el ahora Administrador Apostólico de la Diócesis de Torreón, José Guadalupe Galván Galindo, quien se convertirá en obispo emérito de Torreón, así como a los medios de comunicación, pues asegura lo han ayudado "a asomarse un poco a Torreón, a lo que es la Diócesis".

"Veo alegría, amabilidad, entusiasmo, esperanza; Desde mi habitad puedo hacerme presente, a lo mejor puedo hacerlo con más de tranquilidad, no estoy pensando que allá me van a asustar más, lo normal, que estoy en mi tierra, y puedo a lo mejor tener más tranquilidad para irme hacerme presente".

Trayectoria Su paso por el Seminario: Su paso por el Seminario: ⇒ Del 2000-2002 ingresó como formador al Seminario como encargado de la Dimensión Académica. ⇒ En el 2010 regresa como formador pero como responsable de la dimensión Espiritual ⇒ Y en el 2013, tomó protesta como rector del Seminario.

Luis Martín Barraza reconoce aún no estar listo para su nuevo cargo, pero se dice listo a los planes de Dios. (IVÁN CORPUS)

Nostalgia. Seminaristas manifiestan su emoción a su rector por su nombramiento, pero también su tristeza por su partida.

