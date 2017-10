Verdades y Rumores

Parece que las autoridades electorales están empeñadas en mantener la expectativa sobre los comicios de Coahuila en los que el priista Miguel Riquelme obtuvo la mayor cantidad de votos. Resulta que, para hacerla cardíaca y ponerle pimienta al asunto, el INE y el Trife alistan sendas decisiones que pudieran complicar el pronóstico del resultado definitivo, que hasta hace unos días era más favorable para el tricolor. En el caso de la Sala Superior de la corte federal electoral se dio a conocer que se está cocinando un dictamen que eliminaría de los gastos de campaña algunos rubros relacionados con facturas en redes sociales con lo cual el rebase del tope ya no sería superior al 5 por ciento, por lo que no se cumpliría ya con una de las causales de nulidad que ha estado empujando el blanquiazul.

Se espera que este proyecto, redactado por la presidenta del Tribunal, Janine Otálora Manassis, se discuta y se apruebe hoy. No obstante, horas después de filtrarse esa información, la Comisión de Fiscalización del árbitro electoral federal aprobó un proyecto de dictamen en el que a los gastos de campaña reportados por los equipos de Riquelme y Guillermo Anaya se sumarán varios cientos de miles de pesillos por concepto de pagos a representantes de casilla. De aprobarse el dictamen en el pleno del Consejo General del INE, ambos contendientes quedaría por encima del 5 por ciento, y en el caso del priista, por arriba del 10 por ciento. Existe la opinión de que si se confirma el rebase de ambos, en caso de anularse la elección, ninguno de los dos podría participar en las supuestas nuevas elecciones. Pero en este escenario, anayistas y riquelmistas mantienen el optimismo, obviamente cada quien metido en una película distinta. Los primeros aseguran que el INE aún no les ha descontado las facturas de unos espectaculares que les contabilizaron dos veces y que con ello será suficiente para quedar por debajo del límite. Los segundos dicen que lo que está haciendo el INE es lavarse las manos para trasladar al Trife toda la responsabilidad pero que con la eliminación de las facturas de redes sociales también van a quedar por debajo del 5 por ciento. Lo cierto es que al asunto todavía le cuelga, ya que este es sólo un capítulo más del culebrón que es la elección de Coahuila.

***

El que por cierto parece que ha tomado su propio rumbo, algo alejado del grueso del contingente anayista, es el senador Luis Fernando Salazar. Y es que, muy a su estilo pendenciero, el llamado Hooligan no tuvo empacho en asegurar que el PRI, Moreira y Peña Nieto habían infiltrado al Tremendo Trife y que esa era la razón por la que se estaba maquinando el dictamen que beneficiaría al PRI. El legislador dijo incluso que algunos magistrados de la corte electoral federal estaban cediendo a las presiones del poder o actuando por sus filiaciones partidistas para permitir el “fraude más grande” en la historia del estado. Estas fuertes declaraciones contrastan con el tono más mesurado que han asumido los integrantes del Frente Digno ante la labor del Trife, ya que en vez de poner en duda la independencia del organismo, han apostado a que existen los elementos suficientes para anular la elección. ¿Será que don Luis ya de plano anda sus propios caminos o se tratará de una estrategia anayista para comenzar a ejercer presión? Lo que dicen es que a Salazar se le ve algo apurado con eso de que se le cierran las opciones para buscar la alcaldía de Torreón, y que está buscando alternativas para no quedarse fuera del reparto de candidaturas.

***

Y a propósito de culebrones, el tema de la planta tratadora de aguas de Torreón se niega a morir, y más ahora que los representantes de la empresa Ecoagua salieron, luego de dos años de pleito, a revirar al Simas. Nuestros subagentes disfrazados de tubos rotos cuentan que además de abrirle un frente político a la próxima administración de Jorge Zermeño, lo que buscan las actuales autoridades del Simas es mantener vivo lo más que se pueda un enjuague. Se trata de la asesoría legal millonaria que se contrató para poder iniciar el juicio contra Ecoagua para quitarle la planta. Y es que, según cuentan, dicho juicio no era necesario ya que la propia empresa concesionaria había informado a la paramunicipal que le quería entregar la planta, luego de que el Simas dejó de pagarle por la operación de la misma un monto que acumula alrededor de 160 millones de pesillos más intereses. Dicen que Ecoagua estaba dispuesta a soltar la tratadora a cambio sólo de que le cubrieran el pago referido y que para ello envío varios oficios al Simas que prefirió voltear hacia otro lado para no darse por enterado, a pesar de las firmas de recibido. Un hecho que dicen que demuestra que ya estaba todo planchado es que el mismo día en el que se dictaminó la adjudicación directa para la contratación del despacho legal se firmó el contrato sin que el Consejo Directivo del Simas hubiera aprobado iniciar el juicio contra Ecoagua, lo cual ocurrió meses después y a pesar del interés de la concesionaria de ceder la operación de la tratadora. Pero aún hay más. A pesar de que en su momento el secretario técnico del Consejo, Félix Pérez Murillo, dijo que el despacho legal no recibiría un cinco sino que hasta terminar el caso, existe evidencia de que el Simas ha pagado hasta ahora cerca de 20 millones de pesos, de un total de 60 millones que comprometió. Y dicen que es precisamente aquí donde se da el enjuague por las “comisiones” que algunos funcionarios estarían “aprovechando” mientras se mantiene vivo el litigio. ¿Será?

***

El que anda buscando cómo colocarse en el próxima administración municipal es el expresidente del comité del PAN en Torreón, Alberto Rosales Arcaute, también conocido como el “amigo” de la Prensa Incómoda. Dicen los subagentes que el exdirigente panista está convencido que merece un puesto de primer nivel en el ayuntamiento que estará encabezado por don Jorge, por su labor al frente del blanquiazul, aunque haya durado poco tiempo. Lo que se comenta en los corrillos políticos es que Rosales quiere ser director de Desarrollo Clientelar -perdón, Social-, un puesto que, como se sabe, es clave en eso de planear las estrategias electorales. El problema es que como no le han hecho mucho caso, a don Alberto le ha dado por comenzar a usar la vieja estrategia de la “manita de puerco” a ver si alguien se dobla y le hace espacio. No resulta extraño saber que, según los subagentes, el padrino político del expresidente panista es el senador Salazar, quien al ver el comportamiento de su ahijado, ha optado por mirar a otro lado. Los maldicientes opinan que les cuesta harto trabajo visualizar a Rosales atendiendo a grupos vulnerables y de escasos recursos, ya que el trato amable con la gente como que no es lo suyo.

***

Los empleados de la Vicefiscalía de Durango se llevaron la semana pasada una enorme sorpresa con la visita del gober José Aispuro. Y es que, de forma casi mágica, las paredes del inmueble ubicado en los límites entre Lerdo y Gómez Palacio cambiaron el histórico color verde que tenían a uno azul, más ad hoc con los vientos políticos que corren en el estado duranguense. Y decimos que fue sorpresa y de manera casi mágica porque los empleados de esa importante institución de procuración de justicia llevan años trabajando prácticamente con las uñas, ya que no hay semana que falte tóner para las impresoras, hojas oficiales, lápices y plumas y cualquier artículo de oficina. Al ver la presteza con la que las paredes fueron “azuladas”, los empleados se miraron unos a otros con cara de: “mira, para pintura sí hay, pero no para lo que más se necesita”. Como que algo no funciona bien en las prioridades del gobierno provincial de Durango.







