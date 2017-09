Pese a desalojo de guardias, alumnos de PVC entregan alimentos a usuarios del IMSS

TORREÓN, COAH.-

El retiro de la comunidad estudiantil generó molestia entre la derechohabiencia

Pese a que personal de seguridad los sacó de la explanada de la Clínica 16 del Seguro Social, alumnos, docentes y directivos repartieron esta tarde alrededor de 5 mil sándwiches y bebidas a familiares de personas enfermas de esta unidad, esto como un acto de solidaridad y fortalecimiento de valores.

Aunque los jóvenes instalaron mesas y cajas llenas de comida, y rápidamente se formó una larga fila de niños, jóvenes y adultos, los guardias se acercaron para pedir a la comunidad estudiantil que desalojaran dicha área del hospital.

Los alumnos comenzaron a recoger el mobiliario y salieron a la vía pública para continuar con su actividad.

“Es un bien porque mucha gente aquí nos quedamos a cuidar a nuestros enfermos y no hay quien nos traiga un lonche, que Dios los bendiga porque a veces uno se viene a pie y no tiene ni para un vaso de agua. Que los saquen está mal, eso ya es demás, si no nos apoyan porque quitan la ayuda”.

La repartición también se hizo en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71. En este último nosocomio, todo transcurrió con normalidad.





