Feministas demandan investigación por acoso a periodista

Colectivos y organizaciones de Mujeres hicieron un pronunciamiento en apoyo a la periodista saltillense Jessica Rosales, en el que exigen a las autoridades investigar el “acoso y amenazas” de las que presuntamente ha sido objeto por parte de un representante del Partido Joven ante el IEC, Julio César Aldape

Todo comenzó con los comentarios que hizo Aldape en su página de Facebook, el pasado 18 de septiembre, sobre el asesinato de la joven Mara Castilla. “No se pongan feministas por moda…andar Ebria de madrugada es socialmente aceptable? Ese es el ejercicio responsable de los derechos de la mujer?” escribió textualmente, desatando una serie de comentarios que reprobatorios, en su mayoría.

La periodista criticó al representante del Partido Joven en la columna a la que tituló “Ni una menos” y que se publicó en el Heraldo de Saltillo el pasado 19 de septiembre. A partir de entonces, en su cuenta de Facebook, Julio César Aldape, ha escrito una serie de comentarios amenazantes que, se cree, van dirigidos a Rosales.

“Ya vi que estás pidiendo auxilio a gritos y eso me divierte” “Vamos a pasar del terreno mediático al Jurídico…yo calladito hasta no verte en los Juzgados” “Yo me voy a encargar que no vuelvas a emitir una opinión así de nadie…” se lee en los escritos colgados en su muro.

Es por eso que las colectivas y organizaciones de mujeres demandaron a las autoridades investigar el caso.

“Exigimos a la autoridad correspondiente investigar el acoso y amenazas de la que ha sido objeto Jessica Rosales por parte del licenciado Julio César Aldape, quien ha tenido expresiones soeces no sólo hacia la licenciada Rosales sino hacia las mujeres en general, lo que confirma la visión machista del citado Julio Cesar y da cuenta de cómo reproduce ese odio y desprecio a las mujeres”.

“Exigimos que se investigue en base a los instrumentos no solo nacionales, sino internacionales firmados por México, en materia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo pedimos a las autoridades competentes tener en cuenta que México es el tercer país más peligroso para la prensa, según Reporteros Sin Fronteras”.

El documento es respaldado por La Red de Mujeres de la Laguna, Activistas Feministas de la Laguna, Mujeres en Lucha Solidaria, Fortaleza y Equidad para las Mujeres, y 25N Torreón.

Además, el Heraldo de Saltillo informó que el Mecanismo de Protección a los defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación se puso en contacto con Jéssica Rosales al igual que la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, CONAPRED y Article 19 México.





