Llevan laguneros esperanza a Jojutla

Tlatenchi, es una población que forma parte de Jojutla, uno de los municipios de Morelos que fue severamente afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre y en donde prácticamente, "se respira la pobreza", el miedo y la impotencia de cientos de familias que lo han perdido todo. Hasta esa zona, logró llegar un grupo de jovencitos originarios de Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila; tienen entre 18 y 24 años de edad y dicen que no podían ser indiferentes ante esta tragedia, que, además de las pérdidas materiales, dejó una gran cantidad de personas muertas.

Todos ellos, se encontraron en el camino y decidieron unificar esfuerzos para armar un albergue y un centro de acopio en aquella población. Algunos, habían sido voluntarios de la Cruz Roja en Gómez Palacio y otros, son alumnos de la Escuela de Enfermería Florencia Nightingale de Torreón.

"Tres chavos de Gómez nos organizamos para irnos a la Ciudad de México y nos topamos a cuatro jóvenes de Enfermería que son de Torreón y nos coordinamos, es que nos tocó en el mismo autobús que partió de La Laguna hasta la zona afectada", dijo Neithán Gabriel, uno de los voluntarios.

Al llegar a la Ciudad de México, los jóvenes se percataron de que el lugar estaba saturado, razón por la que decidieron tomar un camión en la central de autobuses con destino a Jojutla.

"Nos dijeron que en la central de autobuses estaban dando viajes a otras zonas afectadas y nos fuimos a Jojutla, en ese camión, conocimos a más voluntarios y armamos un equipo de trabajo, eran estudiantes, iban unos muy jóvenes, de 15 años, ya de Jojutla, nos fuimos a Tlatenchi".

Dicen que Tlatenchi, es una de las partes altas de Jojutla y que cuando llegaron, "había mucha desorganización". De inmediato pidieron ayuda, y consiguieron prestado el espacio de una primaria; ahí, montaron un albergue, un centro de acopio y un consultorio médico en el que también brindaban apoyo psicológico.

En ese momento, comenzó la labor. "Nosotros no venimos a turistear, hemos tenido muchas muestras de afecto desde que llegamos, la gente nos da ánimos, nos dice que muchas gracias por haber venido desde tan lejos, nos dan comida con mensajes escritos, desde que llegamos esa fue la motivación, si me preguntaran que si lo volvería a hacer, contestaría que sí", dijo Neithán. Debido a que tienen que volver a casa y a que no querían cerrar el albergue, los muchachos buscaron a otros voluntarios para que se hicieran cargo del mismo. Hoy, se encuentran en Tlatetolco, y piensan regresar entre hoy y mañana a tierras laguneras. "Fueron experiencias muy fuertes, hace días fallecieron allá arriba unos niños, había gente con las casas derrumbadas, esto es una motivación para seguir ayudando a los demás".

Voluntarios ¿Quíénes son los voluntarios? ¿Quíénes son los voluntarios? ⇒ Neithán Gabriel Amador; Sergio Armando Ávila; Lessly Marieny Luna; Alberto Muñoz; Jesús Daniel García; Óscar Iván Hurtado y Víctor Jesús Ibarra. ⇒ Son exvoluntarios de la Cruz Roja Mexicana, delegación Gómez Palacio y alumnos de la Escuela de Enfermería Florencia Nightingale de Torreón. ⇒ Piensan regresar entre hoy y mañana; ya están en la Ciudad de México.

Solidaridad. Desde hace unos días, los jovencitos se solidarizaron con los damnificados.

