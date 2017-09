'Yo creo que nos tardamos mucho'

GUADALUPE MIRANDA

Su nombre, tipo de sangre y el teléfono de un familiar están marcados en su brazo. Aunque está por cumplir dos años en la Ciudad de México, unirse a las labores de rescate es una forma de agradecer todo lo que ha recibido de los "capitalinos". Su nombre es Enrique Cervantes y es lagunero y desde hace casi 72 horas ha formado parte de los brigadistas voluntarios.

El 19 de septiembre a las 13:14 horas, se encontraba en un segundo piso, cuando la tierra tembló. "La alarma sonó con tres segundos de anticipación y empezó todo a rebotar", cuenta.

Para Enrique, este sismo fue más fuerte en comparación al registrado el 7 de septiembre, cuya magnitud fue mayor al alcanzar los 8.2 grados.

Desde recolectar víveres hasta mover grandes pedazos de concreto, es la labor que ha hecho, en aquellos espacios donde dice, había un edificio de siete pisos "y ahora no hay nada". Además de desgastante físicamente, ese trabajo también lo ha hecho derrumbarse emocionalmente.

Desde su hogar y durante un breve momento de descanso, contó que también el trabajo que realizan es peligroso, razón por la que los coordinadores de las brigadas, solicitaron que marcaran su brazo con su nombre, tipo de sangre y el número de una persona que no estuviera con ellos en ese momento, para poder identificarlos ante cualquier eventualidad que pudiera suceder.

"Te lo pones porque así si se cae (el edificio) cuando estás en la búsqueda te encuentren vivo o muerto, al menos saben a quién contactar", explica.

Cuenta que estando en un edificio ubicado en la Condesa en la esquina de Ámsterdam y Laredo, que originalmente era de unos siete pisos quedó reducido a dos.

En este lugar Enrique vivió una de sus experiencias más dolorosas. Dice que según los vecinos aún había cinco cuerpos atrapados entre los escombros. Las horas pasaban y sacaban cosas como refrigeradores, peluches, trajes, que dice, te hacían imaginar las historias que había detrás de ellos.

De pronto dice, se escucharon unos golpes, y aquellas 700 personas que trabajaban callaron. "Y de pronto escuchas un golpe, si estás ahí grita, chifla, golpea algo y se volvía escuchar, y hubo un momento que se escuchó una voz muy bajita 'aquí estoy'", relata el brigadista.

Los trabajos siguieron. "Pero yo creo que nos tardamos mucho", trata Enrique en contener el llanto. Nada se pudo hacer.

"Cuando llegamos estaba el cuerpo de esta chica, subieron los cuerpos de emergencia, con la máquina de oxígeno y demás, pero... y dices 'puta madre', que coraje, güey". Y es que explica que, aunque quisieras quitar todo de prisa, debes seguir instrucciones por parte de Protección Civil y la Marina.

Su labor como voluntario seguirá hasta que los trabajos de búsqueda terminen. "La ciudad de México ha sido tan linda conmigo, yo lo hice para darle algo de vuelta a la ciudad, que es la más bonita del mundo, aquí tienes todo, no nada más es un lugar en donde encontré una oportunidad laboral, he encontrado tan buenos amigos, además, la gente aquí es súper linda, la gente aquí es súper amable, me recordó mucho la gente de Torreón".

Sismo. El lagunero Enrique Cervantes se sumó como voluntario en las labores de búsqueda en la Ciudad de México.

