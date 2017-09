Verdades y Rumores

Cuentan que entre los golpes constantes al pastor nacional del PAN, Ricardo Anaya, las divisiones internas, el inicio oficial de la carrera por la Presidencia de la República y los desastres naturales y políticos que han azotado a la República Azteca, el caso Coahuila ha quedado relegado de la agenda nacional y hasta el "Frente Digno", que llegó a aglutinar a casi todos los candidatos opositores de la elección del 4 de junio, ha comenzado a mostrar claros signos de que está desinflado. El "punch" de los primeros días, en los que decenas de miles de personas salieron a las calles a protestar por lo que aseguran que fue el "Robo del Siglo", se ha perdido y es muy raro que los exsuspirantes aparezcan de nuevo juntos como al inicio de la lucha.

Algunos creen que esto es perfectamente natural, ya que es muy difícil que un movimiento tan coyuntural como la defensa de un resultado electoral se mantenga mucho tiempo vigente, pues al final todos tienen otras cosas que hacer y la vida sigue su curso. Sin embargo, hay quienes creen que esto se debe a un hecho particular. Resulta que, según nuestros subagentes disfrazados de malletes, Javier "el Corcel Negro" Guerrero y Armando "el Toro" Guadiana se reunieron con magistrados del Tremendo Trife para ver cómo andaban las cosas en lo que tiene que ver con la elección provincial. De acuerdo con las versiones emitidas, los integrantes de la máxima corte electoral les dijeron que las posibilidades son muy pocas para que la anulación de la elección prospere dadas las condiciones del caso y las argumentaciones que hasta ahora se han dado a conocer. Este sería el principal motivo por el cual el Frente se ha ido replegando. No obstante, el que también se ha reunido con magistrados es Guillermo Anaya, quien a través de sus cuentas de redes sociales da una versión muy distinta, al grado de que sigue jurando y perjurando que la anulación es inminente. Por lo pronto, la famosa sesión de revisión del asunto de la fiscalización de los gastos de campaña no se dio el domingo pasado, dicen que porque fue un error la programación, aunque otros creen que los magistrados quisieron darle una repasada al tema y la jurisprudencia para no regarla.

***

A quien parece que le están dando una bienvenida adelantada es al alcalde electo de Torreón, Jorge Zermeño. Y es que todavía no se sienta en la silla y los priistas ya le tienen dos frentes abiertos. El primero de ellos tiene que ver con la designación del nuevo jefazo de la Policía Municipal, cuyo nombre sigue siendo el secreto mejor guardado del mundo. A don Jorge se le ha cuestionado que no haya dado a conocer el perfil, pero sobre todo que haya anunciado que será un civil y no un militar como en las dos últimas administraciones. Pese a los embates, Zermeño se ha mantenido firme en su decisión de no soltar el nombre y de designar a un hombre ajeno a la milicia al frente de la corporación, aunque algunos dicen que no será completamente civil, sino más bien un policía de carrera que, dicen, incluso ya estuvo en Torreón hace algunos años. El segundo frente se refiere al litigio eterno que mantuvo el Simas con la empresa Ecoagua por la concesión de la planta tratadora de aguas que nunca ha funcionado, y dicen que ni siquiera ahora que la administra ya la empresa municipal. Resulta que el gerente general Xavier Herrera ha anunciado que luego de haberle ganado los juicios a la antigua concesionaria, ahora van contra los responsables del quebranto, un anuncio que trae dedicatoria a Jorge Zermeño, ya que durante su anterior administración municipal fue cuando se firmó el contrato con tasas que ahogaron al Simas, según Herrera. No obstante, dicen los que saben que este frente no es tan complicado como parece, ya que bien don Jorge pudiera escudarse en que los contratos y la concesión en sí fue autorizada por el Congreso local y por entidades federales como Conagua y Banobras. De cualquier forma, dicen que el futuro alcalde va a necesitar de toda la ayuda posible de su equipo y de su partido para blindarse frente a los ataques tricolores, cosa que de momento no pinta bien, ya que al menos con el senador Luis Fernando Salazar la distancia se ha vuelto a hacer notoria. Respecto a este punto, los subagentes comentan que los han visto varias veces en el aeropuerto de la Ciudad de México esperando el mismo avión, pero como si fueran dos perfectos extraños. La rivalidad se vuelve a sentir de cara al proceso 2018.

***

El otro panista al que los priistas quieren doblar es el diputado local electo Marcelo Torres, sobre quien en esta semana comenzó a circular en redes sociales una grabación de una conversación telefónica que supuestamente sostiene él con uno de sus socios. Ya sabe usted, atónito lector, que en esta tierras de encarnizada lucha por el poder los pájaros en el alambre se han convertido en una de las estrategias más recurridas para dar los golpes más bajos en la politiquería más ídem, sin que ninguna autoridad se moleste en investigar quién está espiando a sus anchas, tal vez porque la Pantera Rosa no puede morderse su propia cola. Según la presunta filtración don Marcelo estaría buscando la manera de proteger a uno de sus socios suplantando su identidad, ya que al parecer es investigado por las autoridades del Tío Sam, en un asunto evidentemente entre particulares y que no tiene que ver con la función pública, lo cual no quita que, de ser cierto, pudiera el futuro legislador estar en aprietos graves. Dicen los amantes del sospechosismo y artes similares que con estos golpes los priistas están tratando de ablandar a quien creen que será el próximo presidente del Congreso local, y en consecuencia segundo hombre políticamente más fuerte en el estado. El objetivo final sería dejarle un camino menos sinuoso al gober electo Miguel Riquelme en sus primeros tres años de gobierno, ya que contará durante todo ese tiempo con un Legislativo con pocos amigos que probablemente estará encima de cada una de sus acciones y decisiones. Así que mejor ir cortándole las puntas a los dardos emponzoñados.

***

Cuentan que en varias direcciones del ayuntamiento de Torreón ya se fueron de vacaciones, o al menos esa impresión dan. Los maldicientes, que nunca faltan a la hora de los cierres de administración, dicen que en la Dirección de Seguridad Pública Municipal ya andan más preocupados en cómo cuidar las espaldas del jefazo Adelaido Flores ahora que se vaya y en garantizar que quede bien acomodado en el gobierno provincial que probablemente encabezará Miguel Riquelme. Y es que en ese ir y venir, la cosa de la seguridad se ha venido descomponiendo en Torreón con numerosos asaltos cometidos con lujo de violencia contra encargados de negocios, conductores de vehículos y moradores de viviendas. Frente a ello, la respuesta del teniente es la misma que ha dado en otras ocasiones: solicitar al Mando Especial que blinde la frontera estatal con Durango. Es decir, al más puro estilo la bronca no es de acá, sino de allá. Quien también ya "se vio" despachando en la Urbe de Adobe es el jefazo de Obras Públicas, Gerardo Berlanga y como que ya no atiende el negocio, aunque todavía falten más de tres meses para abandonar el cargo. Y es que ya cruzamos la mitad de septiembre y no hay color para cuándo se concluirá la polémica obra del Teleférico, cuya terminación se ha pospuesto ya varias veces. También pasó 2016 y está por irse 2017 y el año de la pavimentación, prometido por don Miguel, nomás no llegó. Del Metrobús, ya ni para qué hablar, los cierres traen vueltos locos a los conductores, las obras no tienen pies ni cabeza y hasta ahora no han podido publicar el cronograma de los trabajos, a pesar de que ha sido solicitado en varias ocasiones. Ojalá y que no aflojaran tanto el paso en la recta final, porque la ciudad aún los necesita.

***

Después de la destapada que le dio Jorge Zermeño a Oswaldo Santibáñez como "un buen gallo" para encabezar la fórmula de candidatos a senadores del PAN en Durango, los demonios grilleros se soltaron sobre todo en la capital, pues según cuentan a varios alacranes blanquiazules no les agradó el pronunciamiento y dicen que en las cúpulas panistas, optaron por hacer oídos sordos y minimizar el hecho. Por lo pronto, algo le vio Zermeño al exregidor y tiró ese petardo que retumbó a más de 200 kilómetros donde los laguneros siguen exigiendo los espacios que los capitalinos no quieren soltar. Dicen que lo que por ahora debería hacer el dirigente de este partido, Lorenzo Martínez Delgadillo es poner especial atención a las acusaciones en contra de su secretario general, Rómulo Campuzano González, cuyo ímpetu agresivo y violento ya pasó a instancias judiciales luego de que Isaac Becerra Martín lo denunció penalmente por el incidente que se registró en Gómez Palacio el pasado día siete de este mes. El exregidor y exdiputado local exigió la renuncia inmediata de Campuzano, incluso se dijo dispuesto a retirar los cargos si éste deja la secretaría general.







Etiquetas: verdades y rumores

Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...