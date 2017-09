Estrenan baños 'de lujo'... con una fuga

EL SIGLO DE TORREÓN

Con una fuga de agua que será reparada con recursos de los padres de familia, y después de casi un año de que el Ayuntamiento de Torreón construyó baños de 845 mil 836.91 pesos en la primaria Leonila Giamattei Ramos, de la colonia Fidel Velázquez, hoy por fin serán estrenados.

Las condiciones de los sanitarios de la escuela que hasta hoy eran utilizados por niños y niñas, eran una de las principales quejas de la escuela, ya que se encuentran deteriorados, con grafiti, con carencias de agua, mosaicos rotos y los lavabos, apenas se sostienen con algunos blocks.

"Son unos baños multimillonarios, estamos muy contentos, los niños andan súper volados, ya quieren estrenarlos, ahora tenemos que vigilar el patrimonio más grande de la escuela que son los baños y a cuidarlos, que no nos vayan a robar una pieza", dijeron las mamás de los niños en tono sarcástico.

"Ayer (antier) a mediodía, vinieron las autoridades educativas a abrirlos, ahorita los están lavando, sí tiene una fuga el baño de los niños, pero el plomero ya está trabajando en ello, nosotros lo vamos a pagar por parte de la mesa directiva", expuso Maribel Campos Castro, tesorera de la Asociación de Padres de Familia.

Y luego de que el lunes los padres de los estudiantes tomaran el plantel educativo, las inconformidades persisten, debido a que exigen la salida de un intendente, una maestra y el cambio de la supervisora de zona, Catalina Ortega. Los quejosos hicieron hincapié en que no se han suspendido las clases, pero sí se ha impedido la entrada a ésta última.

"No los queremos aquí, por ejemplo, la supervisora se mete mucho con la mesa directiva. Ahorita tenemos con cadena la puerta, la maestra y el intendente sí entran, pero a ella no la dejamos, las clases no se han interrumpido".

Por su parte, Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos de la Subsecretaría de Educación en la región Lagunera de Coahuila, dijo que ya se abrió una investigación al respecto y que se solicitará a la supervisión de zona y a la jefatura de sector información detallada de esta problemática.

De 'reyes' Tienen todo. Tienen todo. ⇒ Durante la gestión municipal de Miguel Riquelme, actual gobernador electo de Coahuila, se hicieron baños de más de 800 mil pesos. ⇒ Según el portal de transparencia, la obra inició el 25 de julio del año pasado y terminó el 22 de octubre. ⇒ Les dijeron que el 'toque' especial era la cenefa.

Obra. La construcción de los sanitarios se hizo con recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

