'Sé que te volveré a ver'

Con una serie de fotografías y una reseña de lo que ha sido la vida sin ella, es como Silvia Ortiz Sánchez- Viesca conmemoró el cumpleaños número 28 de Stephanie "Fanny", quien desapareció hace casi 13 años.

Fue a través de su red social personal, que la madre de "Fanny" y ahora líder del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), publicó un emotivo mensaje dirigido a su hija, desaparecida 5 de noviembre 2004.

"Hoy cumples años enana y no puedo abrazarte y decirte cuanto te amo. En casa es un día de silencio y de no comentar nada. Es saber que no estás y que no queremos ver a nadie de la familia, pues nos recuerda aún más que faltas. Te seguiremos buscando día a día hasta encontrarte".

Y agrega: "Por favor si alguien sabe algo de Silvia Stephanie Sánchez Viesca- Ortiz marque al 87-12-05-40-06. Anónimo, confidencial, hay recompensa. Dios Padre en ti confiamos".

A la publicación la acompañan una serie de fotografías y mensajes como: "Hoy es tu cumpleaños y la verdad no sé qué hacer, he sido lo más fuerte que he podido, trato de ya no llorar pues eso consume el alma. Cada día me levanto pensando en qué debo de hacer por ti y todos los que hacen falta en casa, sabes me preocupo por todos.

Estoy envejeciendo y no te encuentro, trato de cuidarme y me asombro de lo que aguanto caminando en los lugares de búsqueda. Hija te extraño tanto, tu padre y hermanos también, te amamos".

En las fotografías muestra a sus dos hermanos, a sus papás y una serie de fotografías de "Fanny", años antes de su desaparición. Sólo tenía 16 años en ese momento.

En su reseña, cuenta que ahora son buscadores con un grupo de personas que calificó como "maravillosas" que también sufren por encontrar.

"Hemos encontrado mucho y algunos ya han regresado a casa. Es tan doloroso, tenemos tanto miedo de encontrar a uno de los nuestros".

En su escrito reconoce que no ha sido fácil su andar ni para su familia. "Me preguntan cómo le hago para soportar, yo simplemente pienso y confío en Dios, estoy plenamente segura de que te volveré a ver pues creo en Dios, no sé si es en esta vida… pero, sé que te volveré a ver".

Antecedente Sin rastro: Sin rastro: ⇒ Stephanie Sánchez- Viesca Ortiz "Fanny" desapareció el 5 de noviembre del 2004. ⇒ Se le vio la última vez en calle 28, entre Morelos y Matamoros. ⇒ La búsqueda de ella y otras personas desaparecidas, sigue a través del Grupo Vida.

Recuerdos. Este 11 de septiembre, "Fanny" cumple 28 años de edad, ya son casi 13 años de su desaparición.

