Celebran en Torreón 78 aniversario del PAN

El comité municipal del PAN en Torreón inició esta mañana con la celebración por el 78 aniversario de la fundación del partido.

Esther Quintana Salinas, secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional dijo que se festeja la existencia de un partido que ha sido punto de equilibrio y detonante de muchos cambios importantes que se han dado en la manera de ejecer el poder el público en el país.

"El 2018 ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, de hecho ayer inició el proceso electoral federal, el partido tiene que estar preparado para este desafío que tendremos el próximo año... también queremos transmitirles el mensaje de que no vamos a mandar gente improvisada", dijo.

"El primer reto que tenemos es convencer a la gente que está allá afuera, es que la política no es sinónimo de suciedad, no es sinónimo de tranzas, no es sinónimo de sinvergüenzadas, es algo dignísimo y me quedo con la definición de Gómez Morín, decía nuestro fundador que la política era el mejor instrumento para generar el bien común... que haya algunos hijos de tantas que hayan hecho cosas diferentes y hayan vuelto sucia a la política ante la percepción que tiene la comunidad, ahora ese es el reto que tenemos que hacer, demostrar que la política es servicio no servirme", expresó.

Esta mañana, se tienen diversas actividades programadas como capacitación a la militancia, una exposición fotográfica y un taller para el manejo de los medios de comunicación. En este último, participan dos reconocidas periodistas.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

