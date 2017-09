TORREÓN, COAH.-

ADRIÁN, JORGE Y DANILO VIVEN EN TORREÓN Y PRESENCIARON FENÓMENO

Adrián, Jorge y Danilo, son chiapanecos, pero desde hace varios años radican en Torreón. Apenas la semana pasada tuvieron que viajar a su ciudad natal para visitar a su padre que está enfermo y que se encuentra hospitalizado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, localizada en la costa y en donde la noche del pasado jueves se registró un terremoto de magnitud 8.2 en la escala Richter.

Después de varios años sin pisar su lugar de origen, antier presenciaron el sismo que califican como "lo más horrible, no paraba de temblar".

"Estuvo bien fuerte, yo estaba sentado afuera del hospital, vi que la gente empezó a correr y que gritaba, empezó como un temblorcito, yo pensé que era igual que los que han pasado antes, pero me empecé a sacar de onda cuando vi que no paraba y que empezaron a tronar unos cables. Hubo gente que se quedó adentro porque tienen familiares enfermos que están conectados, me espanté, en todo lo que viví en Chiapas no había visto uno así", cuenta Adrián, de 25 años y con casi 7 viviendo en La Laguna.

"Estamos asustados por eso de las réplicas, como a las 9:40 de la mañana (de ayer viernes) acaba de pasar otro fuertecito, todos están muy paniqueados y llamando a los familiares para ver cómo están, todos en la calle murmuran y con nervios porque hay pueblitos en donde de plano se corta el teléfono y no hay forma de comunicarse... ahorita gracias a Dios mi familia está con bien, pero desde anoche quedamos en que nadie se iría a dormir para estar al pendiente y cuidarnos entre nosotros".

Minutos después de las 7 de la tarde de ayer viernes, el presidente de México, Enrique Peña Nieto confirmó que tras el terremoto, la cifra de personas muertas era de 61, 45 de ellos en Oaxaca y en especial, 36 en Juchitán. El resto son 12 en Chiapas y cuatro en Tabasco.

"Aquí corrimos al patio de la casa, nos abrazamos y sólo veíamos que empezaban a caer las cosas, fue eterno porque una de mis hermanas empezó a gritar, diciendo que venía un tsunami. En Tapachula parece que está la movilización, pero aquí nadie ha venido a avisar nada, tenemos miedo, parece que ya tenemos muy fastidiado a Dios", dijo Katia, familiar de los hermanos y que habita en Villa Comaltitlán, Chiapas, también parte de la costa.

Adrián, Jorge y Danilo, comentaron a El Siglo de Torreón, que planean estar de vuelta en la Comarca Lagunera, entre hoy y mañana domingo, si es que las condiciones climatológicas lo permiten.

Centro de acopio DIF Coahuila habilitó centros de acopio en apoyo a los estados afectados por el sismo. DIF Coahuila habilitó centros de acopio en apoyo a los estados afectados por el sismo. ⇒ Se aceptan jabones, agua embotellada, pañales, alimentos no perecederos, impermeables, escobas, cubetas, lámparas de mano, bolsas de plástico, pilas, baterías, fórmulas de bebé y medicamentos. ⇒ En Torreón, el centro de acopio se encuentra en el Edificio Coahuila, localizado en Periférico Raúl López Sánchez y bulevar Río Nazas, sin número. ⇒ Buscan ayudar a estados de Oaxaca y Chiapas.

Afectaciones. El Gobierno federal, declaró luto nacional por las víctimas del terremoto.

