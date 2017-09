Coahuila, un ejemplo de corrupción: PC29

SALTILLO, COAH.-

Participación Ciudadana 29 Laguna opinó que Coahuila continúa figurando a nivel nacional como ejemplo en materia de corrupción, toda vez que se desconoce cómo han concluido penalmente los casos relacionados con este tema.

Al cumplirse casi un año del caso ligado con empresas "fantasmas", que fueron denunciadas en Coahuila, el organismo dijo desconocer qué ha hecho la autoridad correspondiente al respecto.

"No sabemos nada, porque en Coahuila no pasa nada, hemos sido ejemplo de corrupción a nivel nacional y no pasada nada; es una tristeza, ojalá que el sistema anticorrupción le pegue a estos temas", dijo Patricia Vargas, integrante.

Lamentó que hace unos días la asociación Mexicanos contra la Corrupción haya dado a conocer un sinnúmero de casos de corrupción a nivel nacional, los cuales espera puedan ser indagados con este nuevo sistema.

"Nuestros jefes nos están poniedo el ejemplo, lo cual no se vale, el país necesita un nuevo rumbo, por lo cual este sistema es importante, pues la corrupción se está llevando casi un 10 por ciento del Producto Interno Bruto y el país no puede avanzar así", expuso.

Además de resaltar que el proceso para la aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción, nació un poco "chueco", Patricia Vargas, lamentó que se haya dejado de lado la participación ciudadana, la cual era importante para garantizar su eficacia. "Es un proceso en donde a la ciudadanía nos han dejado afuera, estamos peleando para que nos incluyan. El Sistema Nacional Anticorrupción nace para que la ciudadanía denuncie y participe, lo cual es nuestro reclamo", dijo. Opinó que los candidatos que finalmente quedaron al frente, no fueron propuestas adecuadas, pues en todo momento carecieron de autonomía.

"No vimos una ciudadanización del Comité de Selección, si o gente afines al gobierno y se cerraron las puertas a los ciudadanos".

Opinión. PC29 critican opacidad y corrupción en varios temas de importancia.

