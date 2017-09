Se alistan para llegada de 'dreamers'

ANGÉLICA SANDOVAL

EL SIGLO DE TORREÓN

La Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (Cieslag) lamentó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump pusiera fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), y dijo que las instituciones públicas y privadas se encuentran listas para dar facilidades a los llamados "dreamers" que arriben a México, ello respecto a que el proceso de revalidación de estudios no sea tan burocrático.

Omar Lozano Cantú, presidente de la Cieslag y rector de la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL), dijo que debido a la saturación que presentan algunas instituciones educativas públicas, "las privadas tendremos que entrarle un poco más al apoyo para estas personas, no se tienen cifras exactas de a qué estados principalmente corresponden estas personas...algunos preferirán quedarse en la frontera o fuera de contexto, tratarán de regresar ".

El DACA, fue aplicado en 2012 por el expresidente Barack Obama para proteger a los "dreamers" de la deportación.

Son casi 800,000 inmigrantes, de los cuales tres cuartas partes son mexicanos, que llegaron a la Unión Americana en la infancia sin papeles o se quedaron al vencer su visa.

El secretario de Justicia Jeff Sessions dijo que el DACA fue un ejercicio inconstitucional del poder ejecutivo. El gobierno de Trump y otros opositores de dicho programa, argumentan que es al Congreso al que le corresponde decidir cómo manejar los casos de esos inmigrantes.

Ante este panorama, Lozano Cantú dijo que Cieslag se encuentra adherida a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y que ésta, previó este tema desde el pasado mes de febrero.

"La Anuies firmó un convenio con el Gobierno de la República para que las 180 instituciones públicas y privadas afiliadas apoyaramos a todos estas personas que pudieran ser deportadas para facilitarles el acceso a la educación, desde el semestre pasado estamos preparados".

"Pero sabemos que el problema no nada más es de estudios, es de la salud, el empleo, dónde van a vivir. Son promesas de campaña que Trump ha estado cumpliendo, no quiere a los mexicanos, no quiere a los latinos, no nos asusta, nos preocupa por las personas que se van a quedar sin empleo allá y que van a regresar aquí, tenemos que generar mayores empleos, tanto gobierno como sociedad", finalizó.

El siglo de torreón / Angélica Sandoval

Apoyo ¿Qué tipo de apoyos se contemplan?. ¿Qué tipo de apoyos se contemplan?. ⇒ Agilizar la revalidación de estudios. ⇒ Se buscaría otorgar becas especiales para los llamados 'dreamers'. ⇒ Actualmente, la Cieslag aglutina a un total de 33 instituciones de educación superior de La Laguna de Coahuila y Durango.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...