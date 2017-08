VERDADES Y RUMORES

Cada día que pasa parece confirmarse aquello que hace algunas misivas comentaron nuestros subagentes de que todo había vuelto a la normalidad en el PAN, es decir, que los pisotones por debajo de la mesa están de regreso. Al menos eso es lo que se puede deducir de la aparición por todos lados del rostro sonriente del senador Luis Fernando Salazar, quien, so pretexto de su quinto informe legislativo, está promoviendo su imagen de cara al 2018, que será, nuevamente, año electoral. Y es que llamó poderosamente la atención de propios y extraños el hecho de que prácticamente al día siguiente de que Jorge Zermeño anunciara que sí va por la reelección a la alcaldía, brotaron como hongos decenas de espectaculares del famoso "Hooligan" en las calles de las ciudades coahuilenses. Este hecho fue interpretado por las mentes maliciosas como un "aquí ando, no me he ido" de parte del senador que, como se sabe, se quedó con las ganas de ser el aspirante a gober por el PAN y tuvo que volver a su idea original de buscar la candidatura a la alcaldía.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...