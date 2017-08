Denuncia despido por... embarazo

EDITH GONZáLEZ

El siglo de Torreón

Mucho se habla de la lucha por la no discriminación y la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres que y se presume de las leyes que amparan ambos derechos, sin embargo la realidad es otra.

"Dolores", como pidió que la llamáramos, tiene 26 años. Es madre soltera de dos hijos, el mayor de ellos es autista. La mujer tiene problemas auditivos y en el mes de febrero encontró trabajo en una tienda comercial.

Tenía dos meses laborando como cajera en un cadena comercial, cuando se dio cuenta de que el método anticonceptivo había fallado y tenía un mes de embarazo.

Los achaques no se hicieron esperar; vómitos, nauseas, mareos y hasta amenaza de aborto, es lo que ha padecido con lo que esto conlleva: constantes visitas el Seguro Social y faltas laborales. La empresa no perdonó su estado y recientemente fue dada de baja. "Cuando cumplí dos meses y medio de embarazo empecé con lo que le llaman hiperméresis gravídica (vómitos constantes) había días en los que no podía ir a trabajar y me iba directo al Seguro, la jefa de cajas me dijo que pidiera una incapacidad, pero el Seguro no me la quería dar. Desde ahí empezaron a hostigarme", denuncia.

Comenta que incluso, un día tropezó y cayó, pero no la dejaron ir al doctor y por el contrario revisaron las cámaras para ver si en verdad se había caído.

Al corroborarlo, le dieron el permiso para la salida.

El doctor le recomendó tener un asiento, por lo que informó a la empresa para pedir la autorización, aceptaron pero tiempo después se lo retiraron. La gerencia le recomendó renunciar y regresar después de dar a luz, a lo que se negó y fue dada de baja.

Dolores está en busca de asesoría legal para interponer una demanda pues ella, su bebé requieren las prestación de salud, así como su hijo autista quien requiere de medicamento controlado.

El siglo de torreón / Edith González

Despiden. Dolores era cajera de una cadena comercial, pero fue dada de baja por embarazarse.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...