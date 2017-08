Ss está orgullosa del Hospital General

EDITH GONZáLEZ

El siglo de torreón

César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Seis, dijo que se siente "muy orgulloso" del Hospital General de Torreón, pues a pesar de las deficiencias en material, medicamento y personal, así como las fallas en la infraestructura, no han dejado sin atención a los usuarios.

El Siglo de Torreón denunció recientemente la falta de material y medicamento, así como la caída de pedazos del techo falso por filtraciones de agua en los tragaluces del edificio que cumplió apenas 2 años de haberse inaugurado y que costó 400 millones de pesos. Anteriormente ya se había denunciado la filtración de aguas negras cuando hay lluvias intensas.

"No se deja sin atención por falta de medicamento, no es lo mismo decir: 'No hay' y vente la semana que entra a decir: 'No hay, espérame tantito Alanís (administrador) esto, esto y esto hace falta, hace la compra y a la hora ya está".

Según César del Bosque, el director del Hospital, Jaime Ortega, tiene autorización de hacer compras directas para dar una solución rápida al desabasto, lo que ya hacía el anterior director, Luis del Moral Rossete, a iniciativa propia debido a que no se surtía al Hospital. Sin embargo, aceptó que esto no da solución al déficit.

El jefe de la jurisdicción dijo que se suponía que Farmacias del Rosario vendría a evitar el desabasto, pues obtuvo una licitación de manera directa, por 32 millones pesos, (según informó la Secretaría de Salud en el mes de mayo) con esta finalidad.

"Una solución era la garantía tener la Farmacia del Rosario, la Farmacia dice: 'no, pues no te puedo dar todo porque no tengo todo'. ¿Cómo se puede arreglar eso ? y no te voy a decir que sea por Jaime Ortega, te lo voy a decir por la disposición central, desde que se abrió el Hospital no se ha dejado un sólo evento quirúrgico obstétrico y de atención por falta de insumos y medicamentos…".

-Muchas veces cubren los pacientes o sus familiares- "Lo mínimo, lo mínimo"- respondió, sin embargo, dijo que no tienen estadísticas sobre cuántas personas diariamente se ven en la necesidad de adquirir los insumos por su cuenta.

Además señaló que "nadie se ha muerto por falta de medicamento (…) tenemos casi 500 objetos quirúrgicos al mes, se está dando una solución muy adecuada con ese hospital y estoy muy orgulloso de ese hospital porque yo me siento parte junto con la doctora Castellanos y con el apoyo del gobernador Rubén Moreira de que ese Hospital exista".

Sobre el desprendimiento del plafón dijo que son detalles que presenta cualquier obra e informó que ya se están reparando.

Del surtimiento de Farmacias de Rosario informó que ya pidieron los insumos faltantes en una o dos semanas estará solucionado el problema y si vuelve a fallar la Secretaría de Salud deberá revisar el convenio y rescindir el contrato, si es posible.

Reparan. Comienzan los trabajos para la reparación del plafón que se desprendió por las lluvias pasadas en el Hospital.

