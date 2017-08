Reelección no es capricho: Zermeño

TORREÓN, COAH.-

DICE QUE TIENE ESPECIAL INTERéS EN MEJORAR EL CENTRO DE LA CIUDAD

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Jorge Zermeño Infante, presidente municipal electo de Torreón por el PAN defiende su derecho a reelegirse y asegura: "No es capricho". Rechaza que pueda tener para él algún costo político esta decisión y dice que prefiere no discutir el punto de si " pidió permiso " a Luis Fernando Salazar o a Guillermo Anaya para su pretensión de contender en las elecciones del año entrante para ser alcalde no sólo por un año, sino tres.

En entrevista en la presidencia municipal que por primera vez visitó e hizo un recorrido, expresó que es urgente restablecer los servicios municipales como agua, en cantidad suficientes, drenajes, que no estén tapados, pavimento en buenas condiciones y una mejor seguridad pública donde los agentes trabajen sólo los turnos que le corresponden y no "como trabajan ahora, es mejor que trabajen menos horas y rindan más, yo quiero que ya no trabajen 24 por 24 horas", es su propuesta.

Para él, en el tema de la seguridad pública, se necesita que los ciudadanos confíen en la policía y a la vez, que estos elementos reciban estímulos.

Dice que quiere poner en operación la Academia de Policía y al preguntarle que en dónde quedará la capacitación y exámenes que les aplica el C-4 dependiente del Sistema Nacional de Seguridad, SNSP, puesto que ahí se les aplican los exámenes de Control y Confianza, el alcalde electo dijo que "lo del gobierno del Estado puede seguir, pero yo creo que Torreón debe restablecer su propia academia".

Luego de lo que fue la primera reunión de coordinación para designar los equipos de transición de los gobiernos municipales entrantes y salientes, y en la que fue atendido por el alcalde Jorge Luis Morán Delgado, el panista dice que "hay cosas buenas que se le pudieran dar continuidad, pero .. Torreón tiene muchas necesidades, muchas obras que a lo largo del tiempo por la falta de previsión no se ha hecho".

Para Zermeño Infante, es importante "restablecer" los servicios básicos, la gente se queja de la falta de agua suficiente, de pavimetno en mal estado, de drenajes tapados, espacios públicos convertidos en basureros y ahí están".

Objetivos Pretensiones de Zermeño: ⇒ Es importante restablecer los servicios básicos de la ciudad. ⇒ Mejorar servicio de agua. ⇒ Arreglar el pavimento. ⇒ Reparar drenajes tapados.

Petición. Jorge Zermeño no responde si su interés por la reelección le significará un costo político. (FERNANDO COMPEÁN)

Etiquetas: jorge zermeño

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...