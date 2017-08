Aguas negras en Ciudad Industrial

El siglo de torreón

La productividad de las empresas se ve mermada al aflorar agua de drenaje, a nivel de calle, en las principales entradas de la Ciudad Industrial de Torreón (CIT).

De nueva cuenta y siendo un tema algo recurrente cada vez que llueve en la región se generan muchos problemas en la zona fabril, afectando a todos, tanto empresarios, trabajadores y clientes que tienen que atravesar las calles con agua de drenaje, la cual además de oler mal, genera una mala imagen para visitantes.

Jorge Willy, presidente de la CIT, se quejó de la falta de interés de las autoridades estatales y municipales para iniciar obras, dado que hay dinero del Impuesto Sobre Nómina, cerca de 500 millones de pesos, pero que ante la falta de interés del gobierno estatal no se ha logrado reunir el comité técnico en lo que va del año.

"Esto ya es un problema recurrente y se agudiza cuando llueve en la zona".

Mencionó que el agua de la lluvia satura el drenaje sanitario y éste se colapsa, brotando en las zonas bajas aguas negras en la Ciudad Industrial de Torreón.

El presidente de la CIT indicó que no cree que Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento inicie la obra del cárcamo cercano al monumento de El Campesino. "Simas no va a hacer cualquier obra. Esta es la realidad que vemos y no creemos que vayan a sacar este pendiente".

Comentó que este cárcamo está en funcionamiento, pero está sobrecargado, por lo que opera bien a secas, con deficiencias.

Lamentó que las reuniones del comité técnico del ISN estén detenidas, ya que no se han celebrado en forma, autorizado obras para 2017.

Dijo que se tiene dinero etiquetado para realizar este tipo de obras, estimando un monto por 500 millones de pesos.

"Se termina el año y no hay ninguna reunión del ISN".

Afirmó que los empresarios ya no quieren palabras de la autoridad, sino acciones concretas, ya que los problemas del agua afectan a todos, empezando con la productividad de los negocios, dado que las empresas paran o moderen sus operaciones cuando el agua del drenaje sale a nivel de calle, se daña el pavimento, se dañan autos, los trabajadores llegan mojados y se afecta la imagen de la zona industrial.

El siglo de torreòn / Ramòn Sotomayor

