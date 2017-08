Eclipse no afecta a mujeres embarazadas: IMSS

TORREÓN, COAH.-

Las mujeres embarazadas no deben temer por el eclipse que se avecina pues este fe

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Las mujeres embarazadas no deben temer por el eclipse que se avecina pues este fenómeno no pone en riesgo la salud del bebé, aunque hay mitos que indican lo contrario se trata de creencias no comprobadas, asegura el IMSS.

A través de un comunicado el Seguro Social informó que científicamente no existe una relación entre los eclipses y las malformaciones o datos de riesgo para las mujeres embarazadas y sus productos.

El especialista en ginecología, Cristo Rey Carrillo Martínez, señala que el seguro en el vientre, el listón rojo y la medalla de la virgen, son solamente placebos a los que se puede recurrir para dar tranquilidad, pero que en estricto rigor científico carecen de efectividad, fundamentalmente porque no hay riesgo.

“Los médicos reconocemos la importancia de la fe, respetamos el credo de las personas y en el ánimo de que la mujer se sienta tranquila, se permiten costumbres como la llave prendida a la blusa, el seguro y el listón en el vientre, al considerarse aspectos inocuos que coadyuvan a mitigar las precauciones de la futura madre y no generan alteraciones en la salud”, explica.

El especialista informó que el único daño documentado que puede ocurrir es por observar el fenómeno de manera directa y es para toda población, no sólo para las embarazadas.

Las recomendaciones, comenta, son las mismas que se otorgan a todas las gestantes en cualquier temporada y van en el sentido de acudir a todas las consultas prenatales; alimentarse y dormir bien, beber abundante agua, evitar el alcohol, tabaco y actividades de alto impacto que representen un riesgo.

El objetivo es llevar un estilo de vida activo y saludable siempre, no solo en momentos del embarazo o cuando ocurre un de un eclipse.







Etiquetas: eclipse

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...