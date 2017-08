Dañan el acervo de biblioteca en Torreón

TORREÓN, COAH.-

Los responsables no se llevaron dinero ni equipo; no forzaron cerraduras

Más de 300 libros, equipo de cómputo y ventanas de la biblioteca "Magdalena Mondragón" en Torreón, resultaron con daños a consecuencia de un acto de vandalismo, acto ocurrido durante la madrugada de ayer lunes.

Encargados y usuarios de la biblioteca ubicada en la colonia Abastos, detallaron que fue al abrir el espacio cuando se dieron cuenta que un estante completo había sido derribado, dos computadoras se encontraban en el suelo y que los cristales de una ventana estaban rotos.

De inmediato llamaron al Servicio de Emergencias 911 para reportar la situación, sin embargo no se recibió la atención de parte de ninguna patrulla o personal del municipio.

La titular de la biblioteca, Margarita Minor, informó que se trata de una situación "lamentable y triste", pues además de ser material de propiedad federal, lo afectado pertenece a un acervo de la década de 1970, lo que lo convierte en irreemplazable.

"Creo que no se dieron cuenta del daño que han causado, estamos hablando de textos de gran valor cultural, materiales que tenemos muchos años usando para la educación de los niños y jóvenes con nuestros cursos de verano... también nos rompieron cintas de video, discos, arruinaron algo que no se puede medir con el dinero".

Minor explicó que se trata también de una situación "inusual", pues las personas que cometieron el acto, no se llevaron ningún equipo electrónico, incluso dejaron dinero en efectivo que se encontraba en uno de los escritorios.

En la biblioteca también estaban equipos de reproducción de audio, un aparato de ventilación, bancas y un módem para Internet, nada fue robado.

"Realmente no sabemos la forma en la que ocurrieron los hechos, estamos muy confundidos, no forzaron ninguna cerradura, creo que algo con muy mala intención, con el objetivo de afectar el patrimonio público... el asunto es que todas las bibliotecas las paga la misma gente con sus impuestos, no tiene sentido que les hagan daño".

El 911 'sin eficacia'

Margarita Minor lanzó un llamado enérgico a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) para que se investiguen los hechos y se dé con los responsables, asimismo criticó el sistema de emergencias 911, pues a casi cinco horas del reporte, no se recibió la atención.

"Tardan demasiado en contestar, cuando lo hacen no mandan a ninguna patrulla, no le veo la eficacia a ese nuevo sistema, creo que deben de trabajar mejor", reclamó le encargada de la biblioteca.

Piden responder

Exigen acción de la autoridad.

*Piden a la PGJEC en La Laguna que se realice una investigación para dar con los responsables.

*Los materiales afectados eran utilizados desde hace años en cursos de verano y capacitaciones para vecinos del sector.

*Se contabilizaron unos 300 libros con daños, además de dos ventanas con sus respectivos cristales rotos.





Daño cultural. Fueron dañados textos de la década de 1970, catalogados como propiedad federal. (EL SIGLO DE TORREÓN)

