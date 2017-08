Aún viven los Vaqueros

TORREÓN, COAH.-

Carlos Mendívil pegó doblete productor de 2 carreras que dieron la voltereta a la pizarra en la octava entrada para llevar a Vaqueros del Unión Laguna a conseguir un triunfo que los mantiene vivos en la pelea por el juego "de comodín", al vencer ayer a los Diablos Rojos del México por pizarra de 7 a 5, con lo que los Guindas se agenciaron la serie disputada en el estadio Fray Nano, de la Ciudad de México.

Fue en la parte alta de la segunda entrada cuando se echó a andar la pizarra, producto de un monumental cañonazo procedente del madero de Art Charles, quien castigó el pitcheo de David Reyes para mandarle la pelota muy por encima de la barda del jardín derecho, convirtiéndose en el noveno cuadrangular de la temporada para el mexicoamericano.

En el cierre lograron empatar los Luciferes ante los lanzamientos del hidrocálido Éder Llamas, quien caminó a Eliseo Aldazaba y permitió imparables consecutivos de Emmanuel Ávila y de Juan Carlos Ureña para llenar la casa. Ricardo Valenzuela falló con línea a la tercera base, pero Omar Meza siguió con elevado profundo hacia el jardín central, con lo que Aldazaba anotó la de la igualada en "pisa y corre", a pesar de que Ureña fue puesto out en la intermedia para el doble play.

Los dueños de casa tomaron la delantera durante el tercer episodio, luego de que Ramón Urías disparó sencillo al jardín izquierdo para posteriormente timbrar con tubey de Alejandro Ortiz por todo el bosque derecho. Ampliaron su ventaja los Escarlata durante la segunda mitad de la quinta entrada, todavía frente a los lanzamientos de Llamas, quien consiguió 2 outs, pero permitió doblete de Jesús Fabela, para que entrara al relevo Héctor Villalobos, a quien le dio la bienvenida Ortiz con su cuarto cuadrangular de la temporada, un obús por todo el jardín de la izquierda para poner las cosas 4 por 1.

Parecían enfilarse los Diablos a una victoria tranquila, pero su bullpen falló en la fatídica séptima y permitieron a los Vaqueros acercarse en el score: Jonathan Jones llegó a primera tras error del campo corto y Alejandro Flores caminó, con lo que culminó la labor de Reyes para ceder su lugar a Gonzalo Sañudo, quien colocó a Ethan Chapman en la cuenta de una bola sin strikes, pero el "Mercurio" Chapman respondió con doblete productor, seguido por Francisco Lugo que pegó rola por la intermedia que permitió a Flores llegar hasta home.

Unión Laguna dio la voltereta a la pizarra durante el octavo inning, ante más fallas del bullpen local: Art Charles inició recibiendo boleto por parte del zurdo Carlos Vázquez, quien enseguida recibió un imparable de Jesús Valdez que terminó detrás del primera base y adelante del jardinero derecho, colocando corredores en las esquinas. La casa se llenó tras base por bolas a Alberto Callaspo y el mánager Miguel Ojeda llamó al relevo a Ulises López, respondiendo Ramón Orantes al traer a batear a Carlos Mendívil, quien disparó doblete hacia el jardín derecho, haciendo anotar a Charles y al lerdense Carlos González, quien había entrado a correr en sustitución del "Cacao" Valdez.

En el cierre, los Diablos colocaron la del empate en posición de anotar, pero Ramón Ramírez relevó a José Manuel López para dominar a Ávila con elevado dentro del cuadro. Otro ataque de par de carreras consiguieron los Vaqueros en la novena tanda: Ciriaco dio sencillo, se robó segunda y avanzó hasta tercera en error del cátcher en su tiro, para llegar al pentágono tras imparable de Anderson Hernández, al tiempo que se había señalado un balk del pitcher. Oswaldo Martínez entró al relevo y ponchó a Charles, pero "El Menor" Hernández se estafó la intermedia y desde ahí anotaría con imparable del emergente Héctor Hernández.

El dominicano Ramírez dominó a sus primeros dos enemigos del noveno capítulo, aunque Omar Meza le pegó doblete por el izquierdo para posteriormente llegar a home con hit del encendido Fabela, pero Urías entregó el out 27 con un elevado a la segunda base, con lo que Ramírez aseguró la victoria visitante y se adjudicó su quinto salvamento de la campaña.

La victoria fue para el cachanilla Édgar Gómez en relevo de una entrada en blanco, sin hits, otorgó una base y no ponchó a nadie. Perdió Carlos Vázquez también en relevo, al sólo conseguir un out y en cambio admitir un imparable y 2 carreras limpias, expidió 2 boletos y no consiguió ponches. Unión Laguna regresa a casa para hoy recibir a los Generales de Durango en atípico juego de lunes, a las 20:00 horas, dando pie a la última serie de la temporada regular.





