Cuestionan falta de profesionalismo en diputados

Patricia Vargas Bryan, presidenta de Participación Ciudadana 29 (PC29), señaló que se ha buscado, desde la Alianza Anticorrupción Coahuila, que integran más de 100 organismos e instituciones de todo el estado, que los siguientes pasos del Sistema Estatal Anticorrupción se hagan debidamente y cuestionó que el Congreso estatal se enfrasque en temas electorales en vez de avanzar en asuntos de mayor relevancia.

“Es una pena que tengamos esa clase de Congreso, creemos que no ha estado a la altura de Coahuila, en este momento lo primordial es instalar un Sistema Estatal Anticorrupción lo más perfecto posible, el inicio no fue bueno, ya que no se nos aceptó más participación ciudadana en el proceso”, explicó .

Refirió que se tiene como tarea pendiente la confirmación del comité de selección, pues ya está la convocatoria, seguido de la conformación del comité de participación ciudadana (CPC), el nombramiento de los fiscales (el general y el Anticorrupción) y los nombramientos de los magistrados.

“No es tarea menor y requiere de mucho trabajo y análisis, y el que los diputados anden distraídos con un proceso electoral que no les compete directamente, habla muy mal de ellos, está faltando profesionalismo”, manifestó la titular de PC29.





