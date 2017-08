Llegan a Torreón con grandes esperanzas

TORREÓN, COAH.-

En sus comunidades, estudiar la secundaria o la preparatoria es de las pocas opciones que tienen para mejorar su calidad de vida. Debido a las condiciones económicas, a la ausencia de servicios de salud, de maestros que van y vienen y de escasos planteles educativos, ocho jóvenes -y un bebé, hijo de Lourdes, de 24 años de edad - provenientes de la Sierra del Nayar, arribaron al municipio de Torreón para continuar con sus estudios. Lo harán con una beca del 100 por ciento en la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL).

Ninguno domina la computadora, en sus lugares de origen no hay servicio de internet y algunos de ellos, no manejan los teléfonos celulares, "tampoco conocemos el cine", dicen entre risas los jovencitos de trato afable; son 5 hombres y 3 mujeres, más "Jesús", el bebé del grupo que tiene 1 año y 7 meses.

Son inocentes, tímidos, algunos hablan huichol, otros cora, pero con el paso del tiempo, aprendieron el idioma español.

Cada uno de ellos, mantiene un semblante esperanzador, pues dicen que tendrán la oportunidad de llegar a ser grandes profesionistas exitosos y sobre todo, en un futuro podrán ayudar a sus familias a salir adelante.

"Lo que hicieron sus padres es un acto de fe, se requiere bastante valor para dejar a sus hijos salir de sus casas, a mí, personalmente no me conocen, soltarme a sus hijos para que ellos tengan una mejor calidad de vida, se requiere de amor".

"Yo espero que conserven su esencia, sus raíces, queremos que las fortalezcan y que estén orgullosos de quienes son y de donde vienen", dijo Angélica Cordero, presidenta de la asociación civil Mua'Tery que apoya a adolescentes y jóvenes coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros a través de una formación integral.

"La UAL mostró bastante interés. Estaba preocupada porque ellos en sus comunidades no manejan computadoras, no hay internet, batallan mucho. Cuando presentaron el examen, veo que es en computadora, me quise morir, pero ellos entraron y no se amedrentaron, como pudieron contestaron y sí, van a entrar".

Los ocho adolescentes y jóvenes son: Lourdes, Lucio (que ayer no pudo acudir a la entrevista), Abraham, Herminio, Fausto, Misael, Jessica y Maribel, la más pequeña del grupo, tiene 13 años.

Aunque fue difícil desprenderse de sus familias y no será fácil adaptarse a sus nuevos compañeros, los ocho consideran que el sacrificio valdrá la pena.

Sueñan con volver a casa, convertidos en médicos, enfermeras, arquitectos e ingenieros agrónomos.

Desarrollo Seguirán con sus estudios. ⇒ Siete jovencitos harán su preparatoria en la UAL. Lourdes, la mayor del grupo y quien tiene un bebé de nombre Jesús, tendrá que tramitar su certificado de preparatoria para poder entrar a la universidad. Sueña con darle una mejor vida a su pequeño. ⇒ Si alguna persona está interesada en apoyar, ya sea con alimentos, vestimenta y/o artículos para el hogar en el que habitarán, pueden llamar a los teléfonos: 713-11-19 y 87-12-11-78-99. También pueden consultar la página de Facebook: Mua'tery A.C.

Estancia. Todos ellos, vivieron el ciclo escolar pasado (2016-2017) en la localidad de Mesa del Nayar.

