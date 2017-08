Eligen proyecto de 'Clima personal'

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El "Clima personal" del lagunero Erick Bazán Luna fue seleccionado para el Campamento POSiBLE 2017, que se desarrollará del 18 al 22 de agosto en la Ciudad de México y en donde el joven de apenas 23 años de edad, tendrá la oportunidad de mejorar su modelo de negocio con el apoyo de mentores expertos, conferencias y talleres.

También tendrá la posibilidad de presentar su prototipo ante incubadoras, aceleradoras y fondos de inversión nacionales.

Entre febrero y abril de este 2017, se registraron 96 mil personas en la plataforma: www.posible.org.mx, quedando únicamente 100 proyectos que formarán parte de esta actividad.

Erick es arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y participó a través del Simulador de Inversiones, un juego en línea que ofrece a los emprendedores la oportunidad de asegurar un lugar en el campamento a través de una inversión virtual, esto en el rubro de Ciencia y Tecnología, quedando en cuarto lugar de cinco.

El proyecto de Bazán Luna fue denominado "Clima personal", en respuesta a la problemática de las temperaturas extremas de la región.

Es un dispositivo en forma de pulsera que se encargará de hacer circular aire fresco o caliente (según se requiera) a través de una prenda interior que tendrá la función de mantener la temperatura del cuerpo y mantenerlo en constante "confort".

"En Ciudad de México voy a presentar la idea, ahí se decidirá si me dan el patrocinio y el apoyo para distribuirlo en todo el país… no me dejo deslumbrar por el dinero, mi plan es hacer un poquito más amena la vida de las personas, esta idea quiero que sea como mi novatada", expuso el joven, visiblemente emocionado.

El joven agradeció a todas las personas que confiaron en él y que se tomaron el tiempo de realizar su votación a través de la mencionada plataforma.

Ayer, y entre risas, dijo sentirse seguro de que algún inversionista apostará por su proyecto. "Me siento segurote, completamente. Yo le voy a dar a las personas la posibilidad de que tengan su clima al gusto, creo que más de uno sí le va a entrar al proyecto", finalizó.

Dispositivo. Desde hace tiempo, Erick inició con la fabricación de este dispositivo que será presentado en la Ciudad de México.

Etiquetas: Erick Bazán Luna

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...