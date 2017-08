Exige PAN investigar presunto desvío de 423 mdp de fondos federales

La Auditoría Superior de la Federación encontró un desvío de recursos de fondos federales por 423 millones de pesos en el gobierno de Coahuila, que no están debidamente reportados.

“Otra raya más al tigre, cuando no es la deuda, cuando no es Ficrea, cuando no son empresas fantasmas, hoy encuentra la autoridad federal un desvío de recursos que no están debidamente reportados, que no saben dónde quedaron”, dijo Jesús de León Tello, diputado local del PAN.

En este sentido, la fracción panista del Congreso estatal exigirá que la autoridad federal lleve a cabo la investigación, pero también la presentación de denuncias ante la PGR y la Secretaría de la Función Pública Federal para que actúen en consecuencia, pues indicó que “la experiencia nos dice que cuando estos asuntos son remitidos a la autoridad local para que inicie los procedimientos de sanción, prácticamente no pasa nada”.

