Se requiere mayor cultura de donación

Aunque se realizan diversas campañas para la donación de sangre en la región y existen asociaciones que fomentan esta práctica, se requiere de una mayor cultura en este sentido, consideró Mía Yazmín Carrillo, promotora del Banco de Sangre en la Cruz Roja Torreón.

La Cruz Roja llevó a cabo ayer una campaña de donación de sangre en conjunto con su homóloga en Gómez Palacio y las asociaciones Donadores Compulsivos y Por Amor a México, con la finalidad de captar de 30 a 40 donadores.

Carrillo explicó que hubo una gran afluencia de gente, sin embargo, no todos cumplían con los requisitos, por lo que algunos fueron descartados.

"Hubo mucha gente que vino desde temprano, pero muchos no cumplían con los requisitos para ser donadores de sangre", comentó.

"Había cerca de 50 personas aquí desde las 7 de la mañana, pero muchas ya fueron descartadas", dijo.

Explicó que, en el caso de las mujeres, se les pide que no tengan más de tres embarazos, que no estén en su período y que no tengan cirugías en menos de un año, ni siquiera dentales.

En general, a los donadores se les pide además el ayuno, no estar desvelados, tampoco haber fumado en las últimas dos horas, y no haberse hecho tatuajes y perforaciones en el último año.

Carrillo consideró que el Banco de Sangre cuenta con unidades en existencia en estos momentos, sin embargo indicó que se requiere una mayor cultura de donar, por lo que se realizan campañas continuas con asociaciones para fomentar esta práctica.

Refirió que la ciudadanís en la región lagunera sí se distingue por apoyar este tipo de campañas, pero no existe una cultura de acudir periódicamente a donar sangre a las instituciones de salud, por lo que es necesario llamarles para que colaboren.

Apoyan. Participaron en la jornada de donación las asociaciones Donadores Compulsivos y Por Amor a México.

