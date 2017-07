Realizan campaña de donación de sangre

TORREÓN, COAH.-

La Cruz Roja lleva a cabo una campaña de donación de sangre en conjunto con Gómez Palacio y las asociaciones Donadores Compulsivos y Por Amor a México, con la finalidad de captar de 30 a 40 donadores.

Mía Yazmín Carrillo, promotora de Banco de Sangre en la Cruz Roja Torreón, explicó que hubo una gran afluencia de gente, sin embargo, no todos cumplían con los requisitos, por lo que algunos fueron descartados.

En el caso de las mujeres, se les pide que no tengan más de tres embarazos, que no estén en su periodo y que no tengan cirugías en menos de un año, ni siquiera dentales. En general, no deben estar desvelados ni haber fumado en las últimas dos horas, ayuno, tampoco deben tener tatuajes y perforaciones hechas en un plazo menor a un año.

Etiquetas: donacion de sangre

