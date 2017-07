Verdades y Rumores

El misterio rodea a la decisión de las vacaciones obligadas y adelantadas de los trabajadores del ayuntamiento de Torreón a quienes se les prohibió estrictamente que siquiera se asomaran al edificio público más caro de la ciudad so pena de sanción. Pero el misterio ahora va acompañado de extrañeza debido a cosas raras que han estado ocurriendo en algunas oficinas municipales foráneas, en donde tal parece que los “duendes” están aprovechando la ausencia total de empleados para hacer de las suyas.

Nuestros subagentes disfrazados de escritorios desvencijados nos comentan que en las oficinas de la Dirección de Prevención del Delito que encabeza el siempre polémico José Elías Gánem, algunos trabajadores decidieron desafiar las órdenes giradas por el alcalde Jorge Luis Morán para ir a recoger algunas de sus pertenencias pero al entrar a sus lugares de trabajo se dieron cuenta de que ya no tenían computadoras. Lo primero que se les vino a la mente es que los amantes de lo ajeno habían aprovechado el “superpuente” para entrar y hacer su agosto en pleno julio. Pero luego cayeron en la cuenta de que ninguna chapa estaba forzada, y que todo parecía estar en orden, salvo la ausencia de sus equipos. Vamos, que no parecía obra de los malandrines que suelen dejar huella en los lugares que visitan. Lo segundo que pensaron es que ya les habían dado las gracias en silencio y que acababan de pasar a las filas de los que viven en el error, fuera de la nómina. Pero al final decidieron que era mejor preguntar a sus superiores qué es lo que había pasado con sus máquinas asignadas y la respuesta que recibieron fue que se estaban haciendo “ajustes”. Así, sin más. Lo curioso del caso es que preguntaron en otras áreas del ayuntamiento y cuenta se dieron de que está pasando lo mismo: una parte de los equipos de cómputo está desapareciendo. Los amantes del sospechosismo, que nunca faltan, de inmediato dieron rienda suelta a su suspicacia y comenzaron a preguntarse si esto no tendría que ver con el cambio de gobierno en virtud de que a partir del 1 de enero estará al frente de la ciudad un partido distinto al que hoy gobierna. Pero, claro, lo más probable es que se trate de algunos “duendes” que para no aburrirse en las vacaciones optaron por tomar prestadas las computadoras para jugar o mandar cartas a Santa Claus, con eso de que estas vacaciones adelantadas por el ayuntamiento corresponden a las de diciembre.”

***

Otros que andan también adelantados, y bastante acelerados, son los principales contendientes de la pasada elección estatal en Coahuila que se niegan a simplemente esperar a que los magistrados de los tremendos tribunales electorales resuelvan el titipuchal de impugnaciones presentadas por los comicios de gobernador y decidan si la anulación procede o no, como lo piden los integrantes del famoso Frente por un Coahuila Digno. Y son precisamente estos los que más ruido han venido haciendo, con marchas, juntas y declaraciones en las que esparcen la idea de que la anulación de la elección es inminente. Incluso, hasta parece que por fin se han puesto de acuerdo para que, en caso de que los tribunales le den para atrás al resultado validado por el IEC y decida que debe haber nuevas elecciones, vayan juntos en un frente opositor con un solo candidato. Sí, asombrado lector, exactamente lo que no lograron los meses previos a la elección y que si lo hubieran hecho entonces seguramente ni estarían en estos menesteres, sino armando ya el equipo de transición y hasta el gabinete por lo holgado que tal vez hubiera sido su triunfo. Pero, lo interesante del asunto es que todo indica que en las intensas negociaciones alguien ya dio su brazo a torcer, porque hay que recordar que hasta hace unos días Javier Guerrero se mostraba reticente con la idea de ya no contender para dejar vía libre al panista Guillermo Anaya en una hasta ahora todavía hipotética nueva elección. Corre la especie de que en el frente se abrió la ventana para que no fuera don Memo el único aspirante posible, toda vez que incluso, si se volviera a hacer la elección, podría quedar descalificado ya que él rebasó los topes de gastos de campaña, al igual que el priista Miguel Riquelme. Por parte del PRI, parece que también les ganan las ansias porque ya todo este entuerto se resuelva y andan haciendo declaraciones como que no hay posibilidad alguna de que se anule la elección o que los errores del INE disiparon cualquier nubarrón en el horizonte. Incluso, dicen que ya andan haciendo los amarres no sólo para la transición, sino también para el reparto de puestos, cosa que está pintando harto complicada debido a que hay muchos priistas torreonenses que van a naufragar a partir de enero, más lo que ya están naufragando ahora, y que piden a gritos a don Miguel que les arroje un salvavidas. Lo cierto es que el tricolor ha medio despertado del letargo en el que estaba y ha comenzado a disputar la elección en el terreno del discurso en donde los panistas y compañía les llevaban ventaja.

***

Y ya que andamos en el tema postelectoral, cuentan que hay algunos excandidatos y exfuncionarios que se resisten a dejar los privilegios del poder, o que se han hecho como los desentendidos con eso de que las campañas ya terminaron y, que con la pena, no ganaron. Uno de ellos es el primer regidor con licencia, Miguel Mery Ayup, quien como usted sabrá, enterado lector, contendió por la alcaldía de Torreón bajo los colores del PRI y fue vencido por Jorge Zermeño, alias “el Cid Campeador”, quien sin hacer campaña, prácticamente con el puro nombre, salió airoso del enfrentamiento. Resulta que, según los subagentes disfrazados de palmas amarillas y mutiladas, don Miguel sigue gozando de la prerrogativa de contar con escoltas pagados por cortesía del bolsillo de Juan Ciudadano. Sí, dicen que afuera de su casa por los rumbos de Torreón Jardín es posible ver a varios agentes municipales resguardando la propiedad del excandidato con todo y que hoy no ocupa cargo o nombramiento oficial. Y no es que cada los funcionarios no tengan derecho a velar por la seguridad de su familia o la suya propia, tal y como lo hacen algunos empresarios, sino lo que llama la atención es que lo hagan bajo el patrocinio del erario, cuantimás cuando ya no tienen nada que ver con el gobierno. A lo mejor el ayuntamiento de Torreón es tan espléndido y tiene tanto dinero que ha decidido otorgar como prestación a los funcionarios de primer nivel pensionados el servicio de seguridad, como ocurre con los expresidentes de la República y algunos exgobernadores. Si es así, pues que avisen.

***

Y en la bella Ciudad Jardín, donde las ratas de dos patas rondan la Presidencia de Lerdo -no vaya usted a pensar mal que hay plaga en la plaza principal, dicen- andan desde hace tiempo algunos funcionarios muy activos y muy contentos promoviéndose en sus redes sociales. El que no pierde la esperanza de ser alcalde por Lerdo para la primera próxima oportunidad que haya es nada menos que el síndico municipal, José Dimas López Martínez, ex rector en Universidad Politécnica de Gomez Palacio, quien al parecer ya les anda cayendo medio pesado a alguno que otro funcionario dentro de la actual administración municipal que preside la priista María Luisa González Achem, quien asu vez busca de por sí ser el ajonjolí de todos los moles, según dicen por ahí las lenguas de doble filo. Algunas lenguas de estas harto filosas, como el cuchillo con el que cortan el menudo de Nando en Lerdo, aseguran que don Dimas busca protagonismo y que muestra de ello es una bonita foto donde el síndico hace alarde de que hacía años que no viajaba en un transporte de ruta urbana por lo que iba muy volado... “como niño”, dijo y que además iba por un café... a Torreón (¿en Lerdo no hay cafeterías?). Y es de entenderse la alegría del síndico al subirse a un transporte público, un autobús en este caso, pues con los sueldos de los que dispone como investigador y académico y como integrante, el cual rondará en unos 100 mil pesillos por mes pues seguramente el viaje por este medio terrestre ha de ser toda una novedad al recordar sus tiempos de colegial. Bien dicen que la vida dentro de la nómina aleja a los funcionarios de los simples mortales.







