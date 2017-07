Hay 100 mil perros callejeros en Torreón

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

En Torreón, se estima que hay 100 mil perros en situación de calle, que deambulan cada uno en un radio de hasta 50 kilómetros.

Fernando Morales Soto, coordinador del Centro de Control Animal, dijo que se reciben de 8 a 11 reportes diarios de perros en situación de calle y se mantienen campañas de esterilización, desparacitación y rabia, y el programa de perro callejero, que en una cuadra convive con la gente pero todos son responsables del animal, a fin de evitar que lleguen más, además de que cuida el espacio.

El 27 de julio se considera el Día del Perro Callejero, a propuesta de estudiantes preocupados por la grave situación de estos animales, por lo que al conmemorar esta fecha se busca hacer conciencia sobre la importancia de la esterilización de las mascotas y la adopción en vez de comprar.

Morales dijo que, al no esterilizar a los animales, las hembras pueden tener de 6 a 8 cachorros por camada y tienen dos camadas al año, por cinco años productivos aproximadamente, lo que significa un problema muy grave, mientras que los machos que no están esterilizados pueden fácilmente entrar en peleas y ataques a personas si hay una perra en celo en un radio de 50 kilómetros.

Señaló que, anteriormente, el Centro de Control Canino sacrificaba cerca de 190 perros por semana, que se han reducido hasta un 20 por ciento, por lo que hoy son sacrificados solamente los que están enfermos y clínicamente ya no se pueden recuperar, que fueron atropellados y quedaron muy mal o que presentan una serie de tumores.

"Tenemos 615 adopciones en lo que va del año, la disminución del sacrificio humanitario ha bajado, el 80 por ciento no se sacrifica, llevamos 39 en el año", comentó.

Morales consideró que se requiere de una tenencia responsable de las mascotas, que muchas veces no se da porque el perro lo regalan a un niño muy pequeño que no lo atiende y los padres no tienen el tiempo tampoco para ello, de modo que termina en la calle.





En el Centro de Control Animal, dijo que se reciben de 8 a 11 reportes diarios de perros en situación de calle. (ARCHIVO)

Etiquetas: perros callejeros

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...