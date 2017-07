Verdades y Rumores

Con el asunto de la confirmación del rebase de los topes de campañas en la elección de Coahuila, los agudos observadores de la cosa pública nacional que siguen la pista de lo acontecido en esta provincia desde las atalayas de la Capirucha del Esmog, han comenzado a hacer sus arriesgadas apuestas sobre el fin que pudiera tener este culebrón político. Una de ellas apunta a que con todo y que el PRI fue el partido que más se excedió en el gasto de campaña y que incluso lo hizo en más del 5 por ciento que establece la Constitución como causal de nulidad, el Tremendo Trife terminará por ratificar el triunfo de Miguel Ángel Riquelme por falta de pruebas que demuestren que hubo dolo o que dicho rebase fue determinante...

En virtud de que el candidato que quedó en segundo lugar en la votación, Guillermo Anaya, también se excedió y también incurrió en pecadillos como el tricolor, aunque, suponen los maldicientes, no tan graves. Otra de las apuestas corre en el sentido de que los tribunales pudieran apegarse al pie de la letra a lo dicho por la Carta Magna y considerar como suficiente la causal para anular la elección, sobre todo porque entre el primero y segundo lugar la diferencia no fue mayor a los tres puntos. Una más se refiere a la posibilidad de que sumadas las impugnaciones y pruebas presentadas por los candidatos perdedores, más el dictamen de la comisión de fiscalización del INE, habría elementos suficientes para descarrilar la elección. Pero la cuarta apuesta va más allá y señala un factor determinante: Los Pinos. Según esta versión, dentro del gobierno federal habría gente interesada en que la defensa del PRI en los tribunales seas, digamos, tibia, con la intención de que se caiga la elección de Coahuila y se repita, mientras que se concentran todas las baterías para afianzar el triunfo del Primer Primo de la Nación, Alfredo del Mazo, en el Edomex, aunque dicho sea de paso más afianzada no puede estar la de Alfredo III. La alambricada idea, dicen, sería volver a dejar sola a la Morena del Peje, desalojar al moreirismo de Coahuila y abrir paso en esta entidad a un grupo más afín al preciso Peña Nieto, y sobre todo menos desgastado políticamente, aunque dicho sea de paso, el preciso y su grupo como que muy enteros, lo que se dice muy enteros, no están. Incluso, hay quienes creen que en esta lógica lo más conveniente para Los Pinos sería que la nueva elección de Coahuila se empate con la federal de 2018, para tener un mayor control y concentrar el gasto clientelar. ¿Cuál de todas estas apuestas cree usted será la ganadora?

***

Lo que a no pocos espectadores ha llamado poderosamente la atención es el cambio de discurso que han tenido los distintos actores de esta telenovela llamada Coahuila. En primer lugar está el caso de los panistas que respaldan a don Memo, quienes desde que se dio a conocer que el conteo de las actas no les favorecía comenzaron a torpedear a las autoridades electorales, locales y federales. Pero resulta que ahora que el dictamen aprobado por el INE les da un empujón en su lucha por buscar la anulación de la elección, la cosa es bastante diferente. Para ellos el INE ya es un paladín de la objetividad e imparcialidad que ha demostrado que el PRI hizo trampa. Claro que, curiosamente, a Anaya y los suyos se les olvida siempre mencionar que el Instituto también señaló que el PAN rebasó los topes de campaña y cometió varias travesuras que lo hicieron acreedor de una multa casi igual de grande que la aplicada al tricolor. Luego está el súbito cambio de ánimo de los riquelmistas para con el mismo INE, que hasta hace poco era digno de toda la confianza y ahora no es más que un órgano generador de confusión, dudas y especulaciones, como lo dijo el gober Rubén Moreira. Pero lo que ha extrañado más del PRI Coahuila es el tono de sus comunicados, en donde al más puro estilo panista, aseguran que no van a permitir que el equipo contrario “se robe la elección”, y que, incluso, los blanquiazules están ligados a las peores prácticas del pasado. Por supuesto que no dice que fueron ellos, los priistas, quienes inventaron esas prácticas y que los panistas tan solo les copiaron, sin el mismo oficio, dicen algunas lenguas viperinas. A ver si, al paso que van, no terminan ambos partidos mimetizándose, que es lo que dice el Peje.

***

En los ámbitos locales, cuentan que en el ayuntamiento torreonense que encabeza Jorge Luis Morán de plano ya no hayan la manera de generares más ahorros o de dónde sacar dinero para llegar al final de la administración. Y es que, según nuestros subagentes disfrazados de macetas, han comenzado a llegar a varias casas de incautos oficios en donde se les informa que tienen adeudos en sus cuentas de Predial, a pesar de que dicho pago ya fue cubierto en tiempo y forma. Tal parece que la apuesta de la Tesorería Municipal que encabeza Enrique Mota es ver si es chicle y pega y en una de esas algunos de los contribuyentes requeridos terminan por apoquinar más del impuesto, aunque ya estén al corriente, con tal de no meterse en broncas legales. Pero no es todo. Cuentan que el guardián de las arcas municipales está estirando lo más que puede los pagos de las múltiples deudas que tiene el ayuntamiento. Por ejemplo, no ha cubierto a 100 por ciento el monto que indebidamente retuvo a los trabajadores que tienen créditos con algunas empresas y negocios y que ahora están en el temible Buró de Crédito. También, dicen, la Tesorería está haciendo ojo de hormiga las prestaciones que otrora entregaba a los trabajadores municipales como la ayuda escolar, tan necesaria ahora para empleados como los Bomberos que, pese a los riesgos de su labor, no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir el pesado lastre que es la compra de los útiles escolares. Pero lo peor del caso es que, con todo y estos amarres, jineteos y malabares, dicen que don Enrique no podrá cumplir a cabalidad con la encomienda que se le dejó de entregar una deuda y una nómina más manejable a la próxima administración municipal, que será panista y que ya se frota las manos por recibir e indagar los estados financieros del gobierno que agoniza. A ver cómo se pone esto.

***

Cuentan nuestros subagentes que quien suspira por ganar la diputación con miras al 2018 es nada menos que la presidenta municipal de Lerdo, María Luisa González Achem. Anda muy activa y atenta a atraer los reflectores: que si le otorgaron un premio en la ciudad de la puerta de Alcalá, que si se filmará otra película en Lerdo, que si cada que puede pide algo para la Ciudad Jardín con Doña Rosario Robles, en fin, aseguran que gran parte del trabajo realizado por la hermana de Luis Fernando tiene como finalidad buscar el camino hacia una curul, que hoy más que nunca estará peleada por muchos grillos de Durango, capital. ¿Quién la voló? No se sabe, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Lo que sí es que algunos empresarios han externado su preocupación porque no quede a cargo la suplente de María Luisa, que es nada menos que una popular líder de colonia. Lo anterior se ve remoto debido a que en principio habrá que ver si la presidenta obtiene el favor de los dinosaurios del PRI, mientras que en Durango, se estila, desde hace ya más de 8 años que los suplentes son mero protocolo pues al final de cuentas les da por elegir a un alcalde sustituto al más puro estilo del tricolor sesentero, es decir, por dedazo.







Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...