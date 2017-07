Verdades y Rumores

Cuentan nuestros subagentes disfrazados de dictamen que ayer mientras se celebraba la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde se discutían las conclusiones de la Unidad Técnica de Fiscalización, varios coahuilenses desfilaron por las oficinas del instituto, pero llama especial atención que ahí estaba, en la oficina del legislativo del Partido Verde Ecologista de México, el recién nombrado director de Egresos del municipio de Torreón, Javier Lechuga Jiménez Labora. En día y horario laboral, qué andaba haciendo el también excontralor municipal en asuntos partidistas, muy pendiente del dictamen de fiscalización. Como resultado de la sesión, el PRI y sus aliados se hicieron acreedores a una multa por la entrega de “tarjetas rosas” durante la campaña del entonces candidato Miguel Ángel Riquelme Solís, sin embargo, se dice que para el tricolor no fue una sorpresa...

Ya que incluso el mandamás del estado, don Rubén, ya había sostenido diversas reuniones con la hueste priista para tranquilizarla. Y se alarga el final de la telenovela coahuilense. Como bien advirtió el consejero electoral Benito Nacif, “hay que ser pacientes” en cuanto a la resolución de la elección, ya que el veredicto final sobre la fiscalización no se emitió ayer. El INE decretó receso y será hasta el próximo lunes cuando retome la discusión sobre el rebase de los topes de campaña.

Según nuestros subagentes, los panistas estatales andan enojados porque en el momento en que deben mostrar más unidad y apoyo al partido es cuando entran en conflicto. Un ejemplo es la blanquiazul Rosario Jiménez Sifuentes que hace días acusó a su líder estatal, Bernardo González Morales, de modificar el acuerdo de la Comisión Permanente del partido y registrar como candidatos a diputados plurinominales a personas que no fueron validadas en sesión. La saltillense pelea un lugar en la lista de los pluris y se lanzó contra la exregidora de Monclova Gabriela Zapopan Garza Galván, con el argumento de que no se respetó el proceso establecido en la ley electoral ya que no solicitó licencia para separarse de su cargo 90 días antes de la jornada. El Tremendo Tribunal Federal Electoral ya pidió al Tribunal Estatal la revisión de la lista de plurinominales, tras la impugnación que presentó Jiménez, pero en caso de que las autoridades electorales resuelvan reemplazar a Zapopan, la que entraría al quite es su suplente María Concepción Mendoza Balderas. Es decir que a Rosario no le saldrán del todo bien los cálculos, pues deberá impugnar de nuevo para conseguir un lugar.

Despierta sospecha el plan del alcalde de Saltillo Isidro López Villarreal, que quiere realizar el cierre de su administración sin rendir cuenta al presidente municipal electo Manolo Jiménez. Al parecer, don Chilo desconoce que el proceso de entrega-recepción es, como su nombre lo indica, entre el gobierno saliente que entrega y el entrante, que recibe la administración. Esto podría quedar en una falta de información del alcalde, pero lo que causa sorpresa es que don Chilo gastará 2 millones de pesos de las finanzas municipales en asesores para que le muestren el paso a paso del proceso. Se espera que por esa cantidad de dinero sus orientadores le expliquen que no puede irse sin que su equipo entregue cuentas al equipo priista. De lado de Torreón, en el edificio público más caro de la ciudad también ya se preparan para el cambio de administración con el adelgazamiento de la nómina, en función de entregar finanzas sanas a don Zermeño. Como se sabe, los recortes empezaron con el personal contratado por honorarios, luego a cada jefe de área le pidieron poner en suerte a varios de sus subalternos. Ahora, corre entre los pasillos cada vez más libres de la presidencia que las nuevas bajas serán “sorpresa”, el desafortunado se entera que ya no tiene trabajo cuando no le llega el pago de su quincena. Esto fue tema de discusión de los regidores en la sesión de análisis de las cuentas públicas, donde las ediles panistas Ángela Campos y Gabriela Casale cuestionaron “las formas” en que se realizan los despidos, que además, aseguran, dichos “ahorros” no se reflejan en las finanzas.

Mientras la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) de Durango no pudo resolver el “gran dilema” de incluir luces que indicaran vuelta a la izquierda en los semáforos del puente Herrera-Falcón o dejarlos como estaban -lo que finalmente ocurrió-, y por lo cual estuvieron sin funcionar más de dos semanas, el titular de esta dependencia, Arturo Salazar Moncayo pareciera estar más dedicado a atender negocios e intereses propios a la vez que el delegado en La Laguna, José Froylán García brilla por su ausencia, en lugar de cumplir con la supervisión de obras y que éstas reúnan la calidad que se requiere. Y es que desde que llegó al puesto, el titular de la Secope en el estado no ha ocultado sus extrañas cercanías a constructores afines a la pasada administración estatal, quienes casualmente se siguen viendo favorecidos por los fallos en licitaciones públicas de obras, contrario a otro gran número de empresas constructoras que siguen sin ver la suya en este aspecto, por lo que están prácticamente marginadas. Esos mismos oscuros intereses son los que parecen estar detrás de la Asociación Lagunera de Industriales de Maquinaria Pesada, a cuya directiva les tomó la protesta en días pasados el gobernador José Aispuro Torres. Sucede que otro personaje que constituye el trasfondo de esta nueva organización es Valentín Pérez, el eterno presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Gómez Palacio y quien fue uno de los empresarios más favorecidos por los exgobernadores Jorge Herrera Caldera e Ismael Hernández Deras en la adjudicación de contratos y licitaciones de obras. Pareciera entonces que toda la estructura “empresarial” creada por Hernández Deras y que tuvo continuidad con Herrera Caldera, pretende mantenerse vigente a toda costa y seguir acaparando el manejo de las obras para ese grupo político, mientras que desde el gobierno algunos secretarios le hacen “manita de puerco” a Aispuro, tanto los panistas tóxicos como los expriístas aispuristas que se ganaron la confianza hablando mal de las anteriores administraciones y ahora sacan a relucir su verdadera filiación.







Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...