Arriba el autobús de la Libertad

RECORRE TORREóN SIN INCIDENTES

El Siglo de Torreón

En un estado evidentemente vandalizado, llegó a Torreón el llamado Autobús de la Libertad como parte del tour que viene realizando por gran parte de la República Mexicana exigiendo un alto a la imposición de ideologías y en defensa de la familia.

¡Deja a los niños en paz!, y "con mis hijos no se metan", son algunas de las frases impresas en la unidad de color naranja, que ha recorrido cerca de 20 ciudades, como parte del movimiento que organiza el Consejo Mexicano de la Familia.

Juan Dabduob Giacomán, presidente del Consejo, comentó que sólo en cuatro ciudades del país, el recorrido ha sido "reventado" por grupos defensores de los derechos LGBT, entre ellos Tepatitlán, León, Celaya y Puebla, en ésta última asegura que fue una agresión más fuerte.

Dijo que el movimiento tiene como objetivo tres puntos, "lo que estamos peleando con este autobús, es básicamente el derecho primario que tienen los padres de educar a sus hijos, derecho que en México no se respeta, lo más que hemos llegado es que el estado nos escuche, pero no sirve de nada".

El segundo punto, es el derecho que tiene la familia de ser protegida por la sociedad y por el Estado y "que en México no sólo no se le protege a la familia, sino que se le agrede". Y el último punto "es que no queremos que en este país a los niños se les dé una educación sustentada en ideologías, porque son un conjunto de ideas, conceptos abstractos que depende de la persona que esté en turno, no queremos que nuestros hijos estén sujetos a la vulnerabilidad del cambio de gobernantes en el país".

"No es que no estemos de acuerdo con la educación sexual, sino en el tipo que se da en cada momento de la vida, por ejemplo, en el caso de la cartilla, no existen los derechos sexuales ni siquiera para los adultos, es un invento del gobierno mexicano".

Para el presidente del Consejo el matrimonio igualitario es un concepto que atenta contra la familia, "porque eso implicaría a que nuestros hijos se vean obligados a recibir una educación que no estamos de acuerdo con ella, la ley, siendo simplistas, protege lo bueno y permite lo malo". Pero aclaró que "no estamos en contra de que vivan su vida, pero que nos obliguen a vivir de una forma que no estamos de acuerdo, es cuando decimos así como tu pides respeto, dame respeto para educar a mis hijos como yo quiera".

El siglo de torreón / Fernando Compeán

Itinerario Recorridos del Autobús de la Libertad: Recorridos del Autobús de la Libertad: ⇒ Estará hoy en Saltillo. ⇒ Al terminar se dirigirá a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ⇒ Con el camión buscan que sea un disparador de atención para que se abra el debate.

Recorrido. Ayer llegó el Autobús de la Libertad a Torreón; salió del Bosque hasta llegar a la Plaza Mayor.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...