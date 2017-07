Sufren en crucero de discriminación

VENDEDORES SOPORTAN AGRESIONES E INSULTOS

Cuando se pensaba que el racismo o discriminación se vive mayoritariamente en Estados Unidos resulta que no, en México este tema también es muy familiar, pero poco visibilizado. Recientemente el Inegi dio a conocer el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional (MMSI), un estudio el cual arrojó que el color de piel influye en el nivel de estudios y oportunidades laborales en este país.

Enrique, Juan y Luis, trabajan de limpiaparabrisas y vendiendo agua o fruta de temporada, en el cruce de Independencia y Calle 12. Diariamente dicen que están expuestos al maltrato de parte de la gente que pasa por ese lugar y que aseguran, los juzgan por su forma de vestir o hasta su color de piel.

"Nos discriminan por como andamos vestidos, nuestro trabajo es sucio y normalmente andamos sucios, hasta por nuestro color de piel nos faltan al respeto, nos dicen groserías, nos mientan la madre nos dicen mugrosos, normalmente la gente que viene en buenos carros, ", dice Enrique Herrera.

Él tiene 5 años laborando en ese crucero, es padre de tres hijos, el único sostén económico de la familia y vive de renta en Zaragoza Sur.

Herrera comenta que están de limpiaparabrisas porque gana más de un salario mínimo diario que es lo que ofrecen en otros trabajos como las maquiladoras, pues saca entre 150 a 300 pesos al día.

Para él, la labor que hace es tan digna como las demás y por eso merece el mismo respeto que cualquier otra persona. "Nos gustaría que nos trataran con respeto, andamos trabajando como cualquier gente, andamos ganando la moneda en lugar de andar robando o haciendo cosas que no se deben, es un trabajo digno".

Juan Alexander de 17 años, estudia la preparatoria abierta en la José Santos Valdés nocturna y trabaja en el crucero para pagar sus estudios.

"A veces nos la rayan, nos dicen muchas cosas, pero como ya estamos impuestos los tiramos a 'lucas', por la vestimenta nos dicen: - no, lo quieres pa'l vicio, o tenga m'ijo, pa'l chemo- pero no, yo lo quiero para estudiar".

"A mí me dicen lo mismo, pero yo soy papá y el dinero lo quiero para mantener a mi familia, nosotros nos ponemos a pensar: porqué son así, si miran que uno está necesitado o algo y no nos apoyan", dijo Luis de 18 años.

Al crucero eventualmente también acude Edwin, quien es un hondureño, de 27 años. El joven también ha experimentado rechazo, aunque dice que es poco.

"De repente dos, tres personas te dicen:- negro regrésate a tu país-, esto y lo otro, pero la mayoría no lo hace, por eso yo agradecido con la mayoría de la gente de aquí, que sí nos dan la ayuda que necesitamos".

El hondureño comenta que ha solicitado trabajo, pero le piden documentos, con los que no cuenta y se ve obligado a pedir dinero. Él tiene seis meses de radicar en Torreón tras varios intentos frustrados de entrar a Estados Unidos y dice que si consigue algún trabajo, buscará instalarse en esta ciudad.

Alfredo Morales, sociólogo investigador, dice que en México existe una cultura de discriminación que se está tratando de hacer consciente, para atacarla, pero poco se ha avanzado.

"Gradualmente hemos ido reconociendo y un poco dejando a tras, pero no dejamos la cultura de la discriminación, en la parte del discurso tenemos la filosofía de ser incluyentes, pero en la parte teórica, en la parte práctica seguimos discriminando a las personas", comenta.

Morales dice que la discriminación puede ir desde el color de piel, la población indígena hasta grupos como mujeres y personas con discapacidad, a quienes no vemos "se nos vuelven invisibles, se nos hacen visibles cuando alguien las atropella, cuando alguien las violenta, pero sólo temporalmente, luego las invisibilizamos".

El sociólogo dice que la discriminación es parte de una cultura que heredada y muy arraigada y aunque se está buscando generar una nueva ciudadanía a través de programas de valores, no es permanente ni objeto de seguimiento o evaluación y tampoco existe una política pública renovada ciudadanizada por lo que las buenas intenciones, siguen en el discurso.

Antonio Esparza, encargado del área de articulación del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, dijo que hablando de las personas migrantes, entre las cosas que sufren como: secuestros, violaciones sexuales, robos, existe también la discriminación.

"Es una falta de sensibilidad al darse cuenta esas personas que no son más que lo mismo que uno, son personas y lo que están buscando no es llegar al país para quitarnos nuestro trabajo, es para buscar oportunidades que no las tienen". Tanto Morales como Esparza hicieron un llamado para dar un trato digno y respetuoso a todas las personas.

