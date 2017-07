Pierde Bosque Venustiano Carranza 79 % de árboles

TORREÓN, COAH.-

El Bosque sí está muriendo. Desde sus inicios, en 1941, a la fecha, el Bosque Venustiano Carranza (BVC) ha perdido casi un 80 por ciento de su cubierta vegetal.

Este lugar es quizás de los últimos grandes espacios representativos del viejo espíritu lagunero de: lucha, solidaridad y bien común, dice el historiador Carlos Castañón Cuadros.

El Bosque Venustiano Carranza (BVC) surgió precisamente por iniciativa de un lagunero visionario, comprometido con su ciudad, José González Calderón, quien sin otro ánimo más que el bienestar social, gestiona los terrenos en 1939 y colabora en la plantación de los 18 mil árboles con los que inició en 1941.

El espacio, además de surgir de la iniciativa ciudadana, es adoptado por los laguneros quienes se apropiaron de él desde entonces.

Por eso no es de extrañar que la sociedad, al ver en riesgo este pulmón de la ciudad por la descompostura de la noria que lo abastece de agua, lanzó un llamado de alerta. "Se muere el Bosque, sálvalo".

La ciudadanía toleró la poca atención que se presta al espacio público con mayor número de árboles en esta ciudad (3,900), por parte de las autoridades municipales, pero no soportó que sus áreas verdes comenzaran a deteriorarse a causa de la falta de riego.

Ante esto, surgieron iniciativas de ciudadanos para llevar pipas y anegar las secciones, además de hacer riegos simbólicos a manera de presión para que las autoridades pusieran especial atención a este paseo.

"Quién no ha venido al Bosque a tomarse un jugo, un licuado, quién no ha venido a correr, quién no ha venido a caminar, quién no ha venido al trenecito, a los jueguitos, quién no ha venido a noviar, quién no ha venido al Bosque; las carreras más importantes de la Comarca Lagunera inician y terminan aquí, el bosque es como el ombligo de la ciudad", dice Angélica Grado, ciudadana que organizó la renta de pipas para llevar agua al Bosque, pidiendo una cooperación de 100 pesos.

La respuesta que recibió Grado fue sorprendente, pues recibió donativos de gente que radica en: Sonora, Ciudad de México, Dallas, Texas y Los Ángeles, California, Estados Unidos, además de la ciudadanía Lagunera, con lo que fue posible trasladar 269 mil litros de agua a las áreas del Bosque, esbozando así ese espíritu impetuoso con el que surgieron, además este espacio, la Alameda Zaragoza y la Plaza de Armas.

"Una gran ciudad se hace por la calidad de sus espacios públicos; parques banquetas, calles, patrimonio común donde todos coincidimos, no importa la clase social, la persona que eres, en el espacio público lo relevante es que es un espacio donde coincidimos todos, de manera abierta, plural, pudiéramos decirlo, democrática", dice Carlos Castañón y sentencia: "las ciudades que carecen de estos espacios son ciudades que tienen muchos problemas o poca calidad de vida".

La historia del Bosque la considera como visionaria. Cuando surge, Torreón carecía de un espacio grande, importante, un pulmón de la ciudad no lo tenía, estaba la Plaza de Armas y la Alameda, pero resultaban espacios chicos.

Fue en 1939 cuando se da el primer paso formal para crear el Bosque. Ya en los años 30's había surgido la inquietud de hacer un espacio similar, pero no tuvo eco y fue hasta 1939 el año en el que el ingeniero José González Calderón, inicia las gestiones.

"Este señor preocupado porque Torreón carecía de un espacio digno o que estuviera a las circunstancias de una ciudad, se da a la tarea de gestionar la donación de los antiguos terrenos del ferrocarril Coahuila-Pacífico que hoy es el BVC y que originalmente habría llegado al bulevar Revolución, pero que hoy nos quedamos de la avenida Juárez a la avenida Bravo".

González Calderón tocó puertas con el gobierno del Estado y autoridades locales, sin éxito, pues les pareció excesivo hacer un Bosque de esa magnitud para Torreón.

En el Gobierno del Estado le dicen que difícilmente le donarán esos terrenos y tratan de desalentarlo.

"Los grandes proyectos requieren a ciudadanos de lucha y González Calderón no abandonó la idea de hacer un bosque, fue, buscó a la gente del Gobierno federal para ver la posibilidad de donar esos terrenos al Ayuntamiento de Torreón y lo logró".

El gobernador Pedro Rodríguez Triana, que no le creía, se sorprendió. Visto la perseverancia, el espíritu de lucha y el idealismo para hacer este primer Bosque de Torreón, decidió apoyarlo.

"Entre 1939 y 1942 se dieron a la tarea de conseguir recursos para preparar los terrenos del bosque y contratar a 200 personas que sembraran 18 mil árboles; sembraron pinos, eucaliptos, sembraron hasta aguacate". A partir de entonces se volvió una referencia en Torreón.

Castañón Cuadros aporta que el área citadina en 1941 en la ciudad era de 440 hectáreas y el Bosque tenía 21, lo que representa el 5 por ciento de la mancha urbana.

Actualmente la mancha urbana es de 12 mil hectáreas por lo que "Si quisiéramos hoy proporcionalmente hacer un bosque del tamaño de lo que para la época urbanamente era el BVC, tendrían que hacer por lo menos 7 bosques urbanos de esa dimensión, se tendría que hacer la gran visión que teníamos como ciudad para equipararnos a la visión de cuando hicieron el Bosque".

LA ÉPOCA ACTUAL

En 2016 el Implan, sociedad civil, la Dirección General de Medio Ambiente, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Dirección General de Obras Públicas, y la Administración General del Bosque, presentaron el Diagnóstico Integral del Bosque Venustiano Carranza el cual es una radiografía de este importante espacio público. El objetivo es trazar la ruta para su mejora. Sin embargo, a la fecha, los lineamientos se han quedado en buenas intenciones.

El Diagnóstico disponible en la página www.trcimplan.gob.mx expone que el área de este pulmón de la ciudad es de 193,511.72 m2 , de los cuales el 68% (131,832.07 m2) es área verde.

Hasta ese entonces eran 3,707 árboles de 61 especies diferentes. Las predominantes son: Fresno (616), Casuarina (525), Palma Washingonia (365), Palma Saval Mexicana (267), Pingüico (215), Trueno (194), Palma Datilera (141), Mora (133), Laurel de la India (117) y Bugambilia (112) las cuales conforman el 72 por ciento del total de la vegetación.

También se detectaron 167 árboles muertos y 367 tocones. En cuestión de infraestructura el bosque cuenta con 488 bancas, 60% en deterioro.

Hay 58 puestos comerciales, el 35 % están sin uso o en abandono. Existen 194 arbotantes y 128 botes de basura. Además hay 18 bebederos de los cuales el 40% no funciona. El estudio arrojó gradas, canastas y juegos mecánicos en mal estado.

En cuanto al sistema de riego éste se hace por aspersión y gravedad. Según el estudio, Peñoles dona 6 litros de agua por segundo y de la noria se obtienen 11. Aunque, cabe mencionar que Jesús Orozco, titular de Parques y Jardines, dice que el convenio con Peñoles es la donación de 4 litros de agua por segundo.

El Bosque también cuenta con una Planta Tratadora de Agua Residual abandonada y en mal estado.

Tras el diagnóstico se elaboraron una serie de recomendaciones a seguir para rescatar este importante espacio público entre las que destacan: el rescate de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, mejorar las condiciones de las pistas de corredores y recuperar espacios para árboles reduciendo los senderos menos transitados. Nada se ha hecho.

¿SE ESTÁ MURIENDO?

Desde sus inicios, el Bosque ha sufrido una pérdida importante de su cubierta vegetal, pues inició con 18 mil árboles en 1941 y para 2010, el Censo elaborado por la administración de este espacio, arrojó que había 5 mil árboles, mientras que el Diagnóstico de 2016, contabiliza únicamente 3,707 árboles.

"Necesitamos muchos más árboles. Si en el 2010, teníamos una cantidad aproximada a los 5 mil árboles y ahorita son 3,700 en el 2011 tuvimos la helada, sufrimos una baja de cerca de mil 500 menos, estamos hablando que hay que reponer 1,500 más", expone Baldomero Huerta, administrador del Bosque.

Baldomero Huerta dice que en 2014 se plantaron 400 arbolitos, sin embargo, la mayoría no sobrevivió. Según el administrador se trataban de especies que no son propias de la región de tamaño chico por lo que únicamente sobrevivieron 150.

Después la empresa John Deere hizo una reforestación de 100 árboles, pero tampoco sobrevivieron, ya que la mayoría era de 1.10 metros de altura, lo que no ayudó.

A inicios de junio, como parte del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) en este año se plantaron 200 árboles a iniciativa de la Dirección de Ecología.

"Tuvimos una labor de reforestación con el grupo Modelo dentro del marco del Día Mundial del Medio Ambiente se trajeron árboles de 3 metros y se plantaron en el Bosque con un grupo de voluntarios y la colaboración de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a través de su presidente Hugo Pérez Agüero, nos apoyó también (...) de tal forma que se plantaron los 200 árboles para fortalecer o para cubrir algunas de las áreas que serían de las más despejadas", dijo Susana Estens de la Garza.

Con esta plantación el Bosque debe contar con 3,900 árboles para este 2017.

Según Baldomero Huerta y Susana Estens, esto es lo más importante que se ha hecho en materia de reforestación en las últimas dos administraciones.

Presión. Los riegos simbólicos y la organización de la sociedad para trasladar pipas al Bosque, obligaron a las autoridades a actuar.

INVERSIÓN

La inversión es otra historia. En casi 7 años, la inversión más fuerte que ha hecho el municipio es de 2.3 millones de pesos, a inicios de 2016, para la rehabilitación de parte del pavimento, pista perimetral y andadores, así como el arenero para entrenamientos especiales y la pista de arcilla.

Sin embargo, aún hace falta la rehabilitación de todos los bebederos, la pavimentación al interior de todos los pasillos, cordonería, herrería completa de jardines, bancas y mesas para visitas, según el encargado.

Otro gran pendiente es la Planta Tratadora de Aguas Residuales de la que habló el Implan. La planta fue construida entre 2012 e inicios de 2013, en el Bosque Venustiano Carranza con recursos federales por 3.5 millones de pesos y desde entonces está "abandonada''.

En una publicación hecha por El Siglo de Torreón titulada "Abandonan Planta Tratadora del Bosque", los funcionarios implicados de: Simas (Raymundo Rodríguez de la Torre) , Parques y Jardines (Jesús Orozco) y Gabriel Calvillo Ceniceros, quien estuvo en la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SEMAC), simplemente se "echaron la bolita" por la inoperancia de la planta.

El Siglo de Torreón buscó nuevamente a las dependencias implicadas, quienes simplemente dieron las mismas respuestas que hace 3 años.

Jesús Orozco señaló a Obras Públicas como el departamento responsable.

"Nosotros no intervenimos, interviene la dirección de Obras Públicas, son los encargados de las obras y una vez que se terminan la entregan a Servicios Públicos".

→ ¿Han solicitado información de la planta a Obras Públicas?- se le preguntó.

"No hemos solicitado información porque no es nuestra función, nuestra función empieza cuando nos entregan la obra terminada".

→ ¿Aunque la requieran para hacer el trabajo, es decir, regar el Bosque?

"Sí así es, nosotros no ponemos los supervisores de obra eso lo manejan ellos, cuando terminan la obra o la entregan por etapa o en su totalidad en función, pero no se terminó o no se entregó en su funcionamiento".

→ Y con las fallas en las bombas y la evidente falta de esta planta tratadora, ¿no van a solicitar informes?

"No, porque no nos corresponde, si fuera obra que Servicios Públicos hubiera solicitado con recurso de servicios públicos lo tendríamos qué hacer, en este caso no".

Orozco dijo que la información compete a Obras Públicas, por lo que se buscó al titular Gerardo Berlanga Gotés, quién respondió "Esa planta está a cargo de Servicios Públicos y/o Simas. Busca al licenciado David Fernández o Xavier Herrera".

Se buscó a Xavier Herrera, puesto que Parques y Jardines depende de Servicios Públicos. Sergio Reyes, de comunicación social del Simas, dijo que la planta no es competencia del Sistema, sino de Servicios Públicos. Por las respuestas dadas, esta planta seguirá como un "elefante blanco".

OTRAS PÉRDIDAS

La cubierta vegetal no es lo único que ha perdido el Bosque al paso de los años. Paseantes y comerciantes consideran que este abandono se ha reflejado también en la pérdida paulatina de atractivos como dos albercas y un zoológico que albergó durante un tiempo.

"Hay gente que ha venido y me ha preguntado ¿Qué pasó con el zoológico?", dice Martina Moreno, comerciante del Bosque.

Comenta que hace más de 15 años el Zoológico desapareció por la falta de apoyo y las condiciones en las que se encontraban los animales, las cuales consideraron que no eran las más adecuadas.

Desde entonces, vieron mermadas sus ventas por la reducción de visitantes, sobre todo en el día, lo que se ve reflejado en el número de locales cerrados (20 de 58).

"Ese (zoológico) era lo que mantenía aquí está área comercial, y los chapoteaderos los convirtieron en cisternas para reciclar el agua, todo eso fue tendiente a tener agua de riego para poder reciclar el agua. Aparte de lo fresco o lo sombreado hace falta esparcimiento para los niños, que haya lugares que puedan estar disfrutando, eso es lo que nos tiene atorados en cuestión comercial", dijo Roberto Ruelas, dirigentes de la asociación de comerciantes del Bosque.

Los comerciantes pagan 25 pesos diarios por día laborado a Plazas y Mercados y 250 por el permiso anual a tesorería. Aparte, los juegos mecánicos están concesionados a José Luis Paredes, según dicen comerciantes, lo que está regulado también por tesorería municipal.

Los comerciantes coinciden en que este recurso debería ser destinado para mejoras de este pulmón de la ciudad, junto con el recurso que recibe por parte del Ayuntamiento, que es de 1 millón 200 mil pesos para su operación anual.

Carlos Castañón, Roberto Ruelas y Baldomero Huerta, coinciden en que hace falta un patronato que impulse la mejora del Bosque, pues en esta administración desapareció. Pero también dicen que la comunidad debe participar para rescatarlo.

"Necesitamos recuperar hoy por hoy el espíritu de exigencia de los ciudadanos hacia nuestro gobierno y también de rescatar esta área publica porque está muriendo, sí es cierto, ¡está muriendo! no es posible que haya iniciado con más de 18 mil árboles y ahora tengamos más de 3 mil; evidentemente hay una pérdida importante que está sufriendo la sociedad en este espacio", finalizó Castañón Cuadros.

3 MIL 900 árboles tiene el Bosque de Torreón en la actualidad

18 MIL árboles tenía el Bosque Venustiano Carranza.

"Las carreras más importantes de La Laguna inician y terminan aquí, el Bosque es como el ombligo de la ciudad".— ANGÉLICA GRADO, Ciudadana

"(...) Necesitamos rescatar esta importante área pública porque está muriendo, sí es cierto, ¡está muriendo!”.— CARLOS CASTAÑÓN, Historiador

"Aparte de lo fresco hace falta esparcimiento para los niños, que haya lugares que puedan estar disfrutando,”.— ROBERTO RUELAS, Comerciante

La crisis por la que atraviesa el ‘pulmón’ de la ciudad, despierta conciencias. (IVÁN CORPUS)

