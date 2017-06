Alcalde 'liga' a drogas, crimen de padre e hijo

TORREÓN, COAH.-

ATRIBUYE INDICIOS A INVESTIGACIONES DE LA PGJEC

TORREÓN, COAH







Según el alcalde Jorge Luis Morán, está relacionado con las drogas el asesinato de dos personas en la zona Centro de Torreón ocurrido el pasado martes en la tarde. Esto, de acuerdo con las investigaciones preliminares de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC).

Dijo además, que se acaba de detener a integrantes de un grupo armado con lo que se están esclareciendo varios delitos, incluyendo homicidios. "Esto pone sobre la mesa la necesidad de que nos mantengamos alerta en no descuidar la seguridad pública ni un día, el trabajo no se ha terminado, se tiene que construir día con día. Hay amenazas latentes para conservar el clima de paz en el Estado". Los estados vecinos no presentan las mismas condiciones que nosotros y esto amenaza la entidad en sus fronteras con esos estados donde se han revertido los avances".

En este contexto Morán Delgado refirió el cargamento encontrado recientemente de cartuchos de grueso calibre y las investigaciones indican que venían a Torreón.

Dijo que antier martes junto con otros alcaldes de Coahuila estuvo en una reunión del Consejo Estatal de Seguridad presidido por el gobernador Rubén Moreira Valdez.

Se analizaron las cifras de incidencia delictiva en lo que va del año, sobre todo "los picos" que se registraron en los homicidios violentos, incluso algunos delitos del fuero común.

Independientemente de esos números, hay avances globales en el abatimiento de los índices delictivos. Se analizó el primer semestre.

Explica que uno de los aspectos que se analizaron fue que por vacíos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, "quienes cometían delitos del fuero común salían fácilmente, no duraban ni 24 horas detenidos, salían al reponer la fianza, al pagar a los abogados que los ayudaron y volvían a delinquir, por lo que al promover la reforma se notó una disminución importante".

El pasado martes en la calle Juan Antonio de la Fuente y Presidente Carranza fueron atacados alrededor de las 14:35 horas Irving Ricardo Rodríguez Acosta, de 26 años y su padre Isaías Rodríguez, el primero murió en el lugar y el segundo más tarde mientras recibía atención médica, ambos eran originarios de Nazareno, Durango

Objetivos Fue presidida por el gobernador Rubén Moreira. ⇒ Acuden los alcaldes de la entidad. ⇒ Se analizan cifras y se toman acuerdos. ⇒ La principal meta es luchar contra el narcotráfico. ⇒ Se recomienda redoblar esfuerzos para diariamente estar alertas en la comisión de delitos. ⇒ Incluye los del fuero común.

Violencia. Dos personas fueron ultimadas a balazos en la zona Centro antier martes en la tarde.

