Le pedirá a EPN que mejore escuelas

Mientras Carlos Lárraga, estudiante de sexto grado no piensa decirle nada al presidente de México, Enrique Peña Nieto, Cristofer Rodríguez, también del mismo grado, dijo que lo saludará, que le preguntará cómo está y que de paso, le pedirá que mejore las escuelas y que apoye a los niños de bajos recursos para que puedan estudiar.

"'Porque hay mucho índice de pobreza en todo México, hay niños que sí quieren estudiar, pero sus padres no pueden ayudarlos a ingresar porque no tienen dinero. Tal vez a algunos niños les puede emocionar ver al presidente, pero a otros no tanto, cada quien tiene una diferente opinión de como es él, pero bueno, esto es una recompensa que tenemos de tanto esfuerzo a lo largo de toda nuestra primaria", dice.

Ambos son estudiantes de la Escuela España de Torreón y tras resultar con altos puntajes en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, forman parte de la delegación Coahuila que irá a la Convivencia Nacional 2017, a celebrarse en la Ciudad de México, del 30 de julio próximo al 4 de agosto.

Previo a la Olimpiada, Carlos y Cristofer cuentan que se preparaban hasta los sábados y que también estudiaban en casa de sus maestras, Ileana López y Martha Silva, quienes estuvieron apoyadas por la directora del plantel, Lucila Araujo.

"Nos esforzamos mucho, mis papás también me apoyaron mucho, nuestras maestras nos enseñaron cosas que no sabíamos, estoy muy emocionado, pero al presidente no pienso decirle nada", dijo Carlos.

Los niños y niñas más inteligentes del país serán recibidos por el mandatario de la República Mexicana, además de que visitarán algunos sitios históricos.

Serán 5 alumnos destacados -de un total de 36 en toda la entidad- los que representen a La Laguna en esta convivencia. Los estudiantes son: Estefanía Lee González del Colegio Cervantes; Fernando Isaac Valero Montes de la Anexa a la Normal; Carlos Alejandro Lárraga Félix y Cristofer Rodríguez Quistián de la Escuela España. Todos ellos de primarias estatales públicas y particulares.

El quinto niño lagunero que irá a la convivencia, cursa el sexto año en la escuela rural 26 de Noviembre, del ejido El Retiro, del municipio de San Pedro.

Este año, la prueba de la olimpiada se aplicó a cerca de 52 mil 934 alumnos de 38 municipios, para después pasar a una etapa regional y finalmente a una estatal.

Competencia Antecedente y ganador. Antecedente y ganador. ⇒ Desde hace más de 50 años, todos los alumnos de sexto año de primaria realizan la prueba censal de la olimpiada que convoca la Secretaría de Educación Pública. ⇒ En este año 2017, Andrés de la Garza, un niño de Saltillo, Coahuila, obtuvo el primer lugar a nivel nacional.

Logro. Carlos y Cristofer agradecieron el apoyo por parte de sus padres, de sus maestras y de la directora de la Escuela España.

