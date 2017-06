Queda en promesa atención a familias

PROGRAMA DE AYUDA POR PERSONAS DESAPARECIDAS AÚN NO OPERA

Aunque fue creado en el 2013, el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (Profade) sigue sin operar. Los familiares organizados en cuatro grupos, aún esperan la aplicación de los recursos que anunciara el gobernador Rubén Moreira Valdez de manera personal en sus audiencias. Se habla de recursos por el orden de 1.5 millones de pesos.

De acuerdo con el decreto publicado el 11 de diciembre de 2013, el Profade "tiene por objeto garantizar de manera integral el derecho a la reparación efectiva de las familias de las personas desaparecidas, en especial para que las autoridades del Estado de Coahuila de Zaragoza tomen las medidas apropiadas para asegurar de manera real y efectiva los derechos de alimentación, trabajo, educación, salud, vivienda y demás Derechos Humanos que resulten vulnerados con motivo de las desapariciones de personas que prohibe la Constitución".

María Elena Salazar, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fuundec) Laguna, en su plenaria con el gobernador, celebrada el 22 de junio en la ciudad de Saltillo se le cuestionó sobre los recursos que fueron asignados a dicho programa.

"Tuvimos audiencia el 22 de junio le hicimos saber eso al gobernador y el gobernador dijo 'mañana se libera ese recurso de parte de finanzas', ese mañana no sabemos cuándo será, él dijo mañana, pero no sabemos si realmente ya lo liberó finanzas", comentó.

Los recursos serían operados a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), que ha cancelado varias ocasiones los encuentros con los organismos como Fuundec.

"Cuando el gobernador anuncia que hay un fondo que no es nada para la tragedia que estamos viviendo, no se puede utilizar porque todavía no hay un lineamiento donde la CEEAV tenga ya la facultad de aplicar ese recurso. Un millón y medio de pesos para tanta víctima no nos alcanza para nada", dijo Salazar.

Y es que aclaró que dicho recurso será dividido entre todos los familiares de personas desaparecidas en la entidad, lo que presumen pueda ser lo que ha frenado su aplicación, al desconocer el número exacto de víctimas.

Integrantes de Fuundec esperan un nuevo encuentro con la Comisión Ejecutiva pactada para la próxima semana. "Así nos llevan, nos han llevado durante años", comentó la representante de Fuundec en la región.

Situación Detalles de la espera: Detalles de la espera: ⇒ Los grupos organizados son Alas de Esperanza, Fuundec, Grupo Vida y Fundem. ⇒ La Profade fue creada en 2013 a solicitud de los familiares de desaparecidos. ⇒ Los familiares no han recibido el apoyo prometido. ⇒ Se habla de un recurso de 1.5 millones de pesos.

Espera. Integrantes de Fuundec se reunieron ayer frente al "Árbol de la Esperanza", el cual adoptaron en la Alameda Zaragoza de Torreón, lugar en donde hablaron sobre el apoyo que esperan.

