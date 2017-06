Paseo Morelos no es fracaso: alcalde

TORREÓN, COAH.-

Según el alcalde Jorge Luis Morán Delgado, no es un fracaso el Paseo Morelos y destaca que " hay que tener memoria".

Invita a los comerciantes que ahora se quejan de bajas en sus ventas a que revisen los productos y servicios que ofrecen en este concepto comercial que sigue una tendencia de peatonalización.

"Esa tradicional vialidad no es la misma de hace años cuando era un sector invadido por prostitución, oscuridad y deterioro".

Dice que son "algunos los comerciantes que se han quejado, pero no representan a todo el comercio de la zona centro".

El alcalde rechaza que se hayan polarizado las posturas, pero dice que él personalmente durante dos años dialogó con los comerciantes que ahora sólo se quejan de bajas ventas, pero no se acuerdan que el reto era también modernizarse, invertir en mejorar los negocios. Si se acuerdan, el grupo que por muchos meses obstruyó las obras del Paseo Morelos lo quería totalmente peatonal, es decir, cerrados los dos carriles. El proyecto inicial incluía el cierre de varios cruceros y cambiamos muchos conceptos precisamente en atención a sus demandas, en cuanto a reglamento, horario, diseño. "En eso nos llevamos varios meses, así que no pueden decir que no hubo reuniones, diálogos".

Por eso preguntó en que momento la autoridad ha sido intolerante o reacia a escucharlos.

Las declaraciones de Jorge Luis Morán Delgado se refieren a las quejas de comerciantes que se consideran parte " del comercio tradicional de la avenida Morelos y que ahora dicen estar quebrados a causa de las obras".

Los afectados se quejan que han sido impactados en sus finanzas por una obra mal diseñada, carente de una consulta previa y consensuada por parte de las autoridades con la comunidad de comerciantes, situación que los tiene al borde de la bancarrota. Dicen atravesar por un déficit que se agrava cada día, a partir de la puesta en marcha del proyecto diseñado y realizado durante la administración de Miguel Ángel Riquelme, bajo la supervisión de Gerardo Berlanga, director de Obras Públicas.

Morán destaca que "en ningún momento se ha detenido la comunicación entre las autoridades municipales con los comerciantes. En esa tradicional vialidad se han recibido importantes inversiones, se crearon fuentes de empleo".

Dice que la semana pasada, en el Paseo Morelos se registró una afluencia de 19 mil personas.

Dice el alcalde que sí hay afluencia de visitantes al Paseo Morelos y "ahora que se ponga en funcionamiento el Teleférico, seguramente se tendrá una mayor reactivación en otra parte de la avenida. Pero también se requiere que los negocios, mejoren el servicio y que le inviertan para atender las demandas actuales".

Mantendrán.- El Paseo Morelos se mantendrá semipeatonal; con vueltas a la izquierda prohibidas.

