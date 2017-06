Coahuila, al 64.5% de implementación del Sistema Local Anticorrupción

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Coahuila está al 64.5 por ciento de nivel de implementación de la Ley del Sistema Local Anticorrupción, pero su iniciativa es deficiente, de acuerdo al análisis que realiza Transparencia Mexicana en su monitoreo de los estados.

Señala que, aunque se establecen algunos filtros que involucran al Congreso, el Ejecutivo sigue siendo el actor fundamental en la designación o remoción del procurador.

Entre los pendientes, el análisis detalla que no se establece el objeto del Sistema Local Anticorrupción, no se integra el Sistema de manera adecuada, los integrantes del Comité Coordinador Local no son los indicados ni guardan relación con el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el procedimiento de nombramiento del Comité de Participación Ciudadana (CPC) es intervenido por algún poder del Estado de manera predominante y no guarda relación con el establecido en el modelo del SNA.

Señala que, aunque se establecen algunos filtros que involucran al Congreso, el Ejecutivo sigue siendo el actor fundamental en la designación o remoción del procurador. (ARCHIVO)

Etiquetas: Sistema Anticorrupciónfiscal anticorrupcion

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...